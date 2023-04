Riforma pensioni 2023/ Per Forza Italia priorità resta aumento degli assegni

LE PRIORITÀ DI FORZA ITALIA

Come riporta Ansa, Roberto Pella, deputato di Forza Italia, ha spiegato che tra gli obiettivi del suo partito non c’è solo “la decontribuzione per chi assume gli under 36 e le donne, in modo da incentivare la natalità, ma anche l’aumento delle pensioni e la riproposizione della misura che prevede 3mila euro in busta paga detassati, apprezzata molto da imprenditori e dipendenti, che può essere fondamentale per i consumi e per la nostra economia”. Dal dibattito pubblico organizzato dalla Usb Pensionati a Ponte, in provincia di Benevento, invece, è emerso che “la vera emergenza del Paese sono il lavoro vero è garantito, il salario e le pensioni, e non il taglio del cuneo fiscale voluto dal Governo e Confindustria, con l’avallo dei sindacati confederali e compiacenti alle politiche governative di ogni colore che esse siano e/o siano state. Bisogna mettere mano ai salari rivendicando, da subito, aumenti netti di almeno 300 euro nelle buste paga e sulle pensioni, e una legge che stabilisca una paga oraria di non meno di 10 euro netti al di sotto dei quali sia vietato scendere per qualsiasi contratto di lavoro”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

Nel fine settimana, a margine del Salone del Mobile di Milano, Matteo Salvini, come riporta Adnkronos, ha detto che “il primo maggio faremo un Consiglio dei ministri dove ci sarà un altro sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e delle pensioni più basse”. Restando in Lombardia, Il Giorno ricorda che “la regione è sotto la media nazionale di un dipendente pubblico ogni 162,57 abitanti (in regione il rapporto è di 1 ogni 193,84)”. Dino Pusceddu, Segretario della Fp-Cgil Lombardia, spiega che “abbiamo notizia di concorsi che stanno andando deserti. le retribuzioni, soprattutto per le professionalità necessarie all’attuazione dei piani del Pnrr, sono basse rispetto al settore privato e il posto pubblico è diventato poco attrattivo” e “con i prossimi pensionamenti, i servizi rischiano la paralisi”.

L’ANALISI DI TRIDICO

Intanto, come riporta Ansa, Pasquale Tridico, a margine di un evento organizzato dall’Università di Bari, ha detto che c’è bisogno degli immigrati per pagare le pensioni, “così come fanno tutti i Paesi ricchi. Nei Paesi ricchi i migranti sono una forza importante”.”Così come noi abbiamo 3,2 milioni di lavoratori in nero che oggi non sostengono il sistema dal punto di vista contributivo e fiscale. Anche lì si deve fare di tutto per farli emergere, perché se questi emergono si sostiene il sistema. Così come nel Sud i tassi di occupazione sono molto bassi, soprattutto di donne e giovani”, ha aggiunto il Presidente dell’Inps, secondo cui “ci sono effetti combinati che si possono azionare e che riguardano sia fluidità nella accoglienza dei migranti, sia una forte azione soprattutto nel sud Italia dove i tassi di occupazione sono molto bassi”.

