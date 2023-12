Riforma pensioni 2023/ La flessibilità che continua a mancare in Italia

L’ANALISI DI MARINO

Mauro Marino evidenzia che il 2023 “è l’ennesimo anno che è stato buttato via sulla previdenza, con pochissimi interventi, per giunta peggiorativi sia sull’Ape Sociale che su Quota 103 e Opzione Donna, che di fatto consentiranno a poche migliaia di persone di accedere al pensionamento anticipato. Nulla sulla pensione di garanzia dei giovani, nulla sui coefficienti di trasformazione, nulla sulla previdenza complementare, nulla sulla flessibilità in uscita”. In un articolo su pensionipertutti.it, l’esperto previdenziale spiega che in tema di riforma delle pensioni bisognerebbe “consentire una amplissima flessibilità in uscita con lievi penalizzazioni ed al tempo stesso incentivare, almeno per alcune tipologie di lavoro, chi voglia rimanere oltre l’età ordinamentale di pensionamento. Cominciare, poi, a scardinare un tabù in Italia rappresentato dall’intoccabilità delle pensioni fissando un limite agli importi mensili (per esempio 5.000 euro lorde per quelle a cui non corrispondono adeguati versamenti contributivi)”.

RIFORMA PENSIONI, LA RICERCA DELLA FISAC-CGIL

Una ricerca condotta dal dipartimento Sostenibilità e Responsabilità sociale d’impresa della Fisac-Cgil evidenzia come i criteri ESG siano ormai entrati nelle decisioni di investimento dei fondi pensione del settore finanziario. Come riporta Ansa, l’indagine è stata svolta da consiglieri della Fisac-Cgil che operano all’interno dei Fondi previdenziali dei dipendenti di Banca Intesa Sanpaolo, Previbank, Bcc, Unipol e Generali; a questi si è aggiunta anche una rilevazione sul fondi di previdenza dei dipendenti del Monte dei Paschi di Siena. “Soprattutto dopo la Pandemia, i fattori Esg sono passati dall’essere un ‘nice to have’ ad un ‘must have’”, spiega la segretaria nazionale della Fisac Cgil, Chiara Canton. Resta però da verificare “se poi si traducano in azioni concrete: il rischio è che spesso si tratti di operazioni di marketing, di green washing”.

L’IMPORTANZA CRESCENTE DEI CRITERI ESG

L’obiettivo principale della ricerca, fa sapere la coordinatrice del dipartimento Sostenibilità e Rsi della Fisac-Cgil, Sabina Porcelluzzi, “è stato quello di innescare una nuova attività di engagement con la Governance del fondo e con l’Azienda, indagare sulle politiche ESG e svelare come coniugare gli obiettivi di sostenibilità con i rendimenti necessari per gli investimenti previdenziali”. Dalla ricerca emerge “come sia maggioranza la risposta affermativa alla domanda se esistano specifiche responsabilità Esg all’interno del consiglio del Fondo; così come sono presenti politiche di retribuzione, legate a fattori Esg, all’interno del fondo in una percentuale, anche qui ampiamente maggioritaria (66,7% delle risposte)”.

