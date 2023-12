Riforma pensioni 2023/ Odg per favorire i trasnfrontalieri di San Marino

LE PAROLE DI SPINELLI (FDI)

Con il dl anticipi, come spiega la Senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, si interviene anche in materie previdenziali, come le indicizzazioni delle pensioni e un ordine del giorno” che impegna il Governo a valutare il trattamento pensionistico dei transfrontalieri che interessa il territorio di San Marino: lavoratori che potranno essere equiparati a chi lavora a Montecarlo, o in Svizzera”. Intanto, come riporta fremondoweb.com, “i giovani berlusconiani ribadiscono la propria solidarietà ai medici e infermieri scesi in piazza per far sentire la propria contrarietà al ‘prelievo forzoso’ dalle pensioni deciso dal Governo (per coprire i buchi di bilancio lasciati in eredità dai governi precedenti) e stigmatizzano l’impudenza e l’incoerenza di quei politicanti della sinistra che oggi si ergono a paladini della sanità pubblica dopo averla affossata negli anni in cui sono stati al governo del nostro Bel Paese”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ La protesta sui tagli destinata ad allargarsi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ORLANDO

Andrea Orlando evidenzia che il Governo intende tagliare le pensioni del personale medico “di oltre il 10% senza un confronto, senza un avvertimento preventivo e quindi chi si sta facendo i calcoli per andare in pensione alla fine dell’anno viene spinto, se può, ad andarci prima, in un momento in cui abbiamo un vuoto di organico nella sanità. Questa è una vicenda che non fa onore al nostro Paese. Quindi è una scelta non riconoscente e pericolosa per l’assetto della sanità”. In un’intervista a Fanpage.it, l’ex ministro del Lavoro evidenzia che “oggi si interviene sulla gestione separata di alcune categorie, perché inizialmente queste persone – medici, infermieri, maestre d’asilo, lavoratori della giustizia, dipendenti degli enti locali – avevano delle loro casse previdenziali, che poi sono state portate sotto Inps”.

IL PRECEDENTE PERICOLOSO DELL’ART. 33

Il punto, aggiunge il deputato del Partito democratico è che con la manovra “si è deciso che si interviene su queste casse e si rivedono le rendite”. Ma dal suo punto di vista, “con questo intervento si crea un precedente che domani può valere per molti altri lavoratori italiani che, senza nessun confronto e senza nessun tipo di coinvolgimento si possono trovare tagliata la rendita con la quale devono andare in pensione semplicemente scoprendolo da una norma di legge”. Dunque, secondo Orlando, “non c’è solo da essere solidali con questi lavoratori ma c’è anche da difendere le pensioni di tutti i lavoratori italiani. Alla faccia del fatto che questa maggioranza è andata al governo dicendo che voleva cancellare la Fornero: sì volevano cancellarla per peggiorarla”.

