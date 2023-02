RIFORMA PENSIONI 2023/ Cuperlo indica come correggere la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CUPERLO

Intervistato da money.it, Gianni Cuperlo, candidato alla segreteria del Pd, ricorda che “il centrosinistra nelle due precedenti legislature ha investito oltre venti miliardi nella correzione della Fornero. Con le salvaguardie per gli esodati, il rinnovo di ‘Opzione donna’ che l’ultima manovra riduce a poca cosa, e in una serie di tipologie di lavori gravosi e pesanti, gli usuranti sono esclusi dalla Fornero, per garantire l’uscita a lavoratrici e lavoratori di settori ad alto logoramento fisico e non solo. Quella è la strada sulla quale insistere perché a sessant’anni sopra una impalcatura non si deve salire. Le risorse fanno parte di una riscrittura complessiva de nostro sistema di welfare, che non può più sopportare un peso sbilanciato solamente sul contributo del lavoro dipendente e dei pensionati stessi”.

L’INIZIATIVA DELLA CASSA FORENSE

Intanto la Fondazione Studi Consulenti del lavoro, tramite una risposta a una domanda posta all’esperto pensioni del sito di Repubblica, ricorda che il trattamento di isopensione non è soggetto ad alcuna rivalutazione. La Cassa Forense, invece, come riporta Ansa, ha ampliato “la sua offerta digitale per gli utenti, aumentando il numero delle pratiche che si possono effettuare completamente on line. Dopo la richiesta di pensione di vecchiaia, funzione sviluppata sul portale a partire dal gennaio 2022, alle istanze trasmissibili in modalità telematica andranno ad aggiungersi – a partire dal 1 febbraio 2023 – anche le domande per le pensioni di inabilità e invalidità. Un canale digitale che si aggiunge alla forma tradizionale con i moduli cartacei e che garantisce una modalità sicura e decisamente più rapida, utilizzando le consuete credenziali di accesso al portale”.

