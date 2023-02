RIFORMA PENSIONI 2023/ Al via anticipo Tfs/Tfr dei dipendenti pubblici via Inps

RIFORMA PENSIONI, LA NOVITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI

C’è un importante novità per i dipendenti pubblici. Come ricorda Avvenire, infatti, da oggi è in vigore “un intervento dell’Inps che supera i ritardi insostenibili nel pagamento del trattamento di fine servizio, che viene differito per legge di diversi mesi secondo la condizione del pensionato. Il ritardo varia da un minimo di 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, fino a 12 mesi per limiti di età e a 24 mesi in caso di dimissioni. Occorre poi aggiungere un minimo di 90 giorni necessari all’Inps per il collegamento con l’amministrazione statale datrice di lavoro e depositaria dei dati di calcolo. Per le pensioni anticipate (come Quota 100) il Tfs decorre dalla data teorica della pensione ordinaria, e non da quella di effettivo collocamento a riposo”.

L’ANTICIPO A TASSO AGEVOLATO

Fino a ieri, era possibile richiedere un anticipo bancario, presso gli istituti convenzionati, “con i suoi oneri di mercato. L’Inps offre ora l’anticipazione ordinaria dell’intero o di parte del trattamento di fine servizio con un finanziamento al tasso dell’1%” (più una ritenuta dello 0,5% a titolo di spese di amministrazione). Possono richiedere l’anticipo “i dipendenti iscritti alla ‘Gestione unitaria delle prestazioni creditizie’ cessati dal servizio e con diritto al trattamento nell’importo disponibile. La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente online sul sito dell’Inps. Il vantaggio dell’iniziativa dell’Istituto si estende a tutte le forme di pensionamento, comprese le uscite con Quota 100, Quota 102 e ora Quota 103, oltre all’anticipo per i ‘precoci’ e alle pensioni di ‘opzione donna’ finora escluse dall’anticipo delle banche”.

