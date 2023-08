GIORGETTI VIDEO MEETING RIMINI 2023/ “Manovra complicata: nessuna riforma pensioni regge con questa natalità”

COSA HA DETTO IL MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI AL MEETING RIMINI 2023

Una Manovra complicata per cui andranno fatte delle scelte, una riforma pensioni “inutile” senza la crescita della natalità e la scommessa sulla crescita puntando su famiglie e aziende: questo e molto altro ha sottolineato il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento al Meeting Rimini 2023 nel primo incontro di questa seconda giornata. «Come governo ci approcciamo alla legge di bilancio, sarà una legge di bilancio complicata, tutte lo sono. Siamo chiamati – poiché facciamo politica – a decidere delle priorità: non si potrà fare tutto, certamente dovremo intervenire a favore dei redditi medio bassi, ma dovremo anche usare le risorse a disposizione per promuovere la crescita. Questo è l’indirizzo», racconta il titolare del MEF all’incontro sullo sviluppo per un futuro economico dell’Italia.

«Noi non facciamo un problema di debito o mancata riduzione del debito, ma vogliamo che gli investimenti siano trattati in modo privilegiato e meglio rispetto alle spese correnti», aggiunge ancora Giorgetti parlando alla platea del Meeting e più in generale al mondo imprenditoriale, «Non possiamo in un momento in cui siamo ancora in una situazione eccezionale tornare a delle regole ignorano la necessità di accompagnare e aiutare famiglie e imprese nella trasformazione che stiamo vivendo». Invocando nuove regole anche dall’Europa per evitare di tornare sotto la morsa del Patto di Stabilità “vecchio stampo”, il Ministro Giorgetti al Meeting punta dritto al vero tema su cui impostare i prossimi anni di riforme fiscali, sociali e pensionistiche: «Il tema della denatalità, che ho porto qualche mese fa e che intendo riproporre, è fondamentale: non c’è nessuna riforma o misura previdenziale che tiene nel medio e lungo periodo con i numeri della natalità che vediamo oggi in questo Paese». Secondo il n.2 della Lega, il Governo è chiamato al massimo impegno per contrastare il calo della natalità: «per quanto riguarda questo benedetto Pnrr, abbiamo queste risorse, che non possono essere sprecate e che devono essere usate nel modo migliore possibile. Non c’è semplicemente il puntuale rispetto, il fare in fretta, ma fare bene. Se fare in fretta significa fare male, è meglio fare bene ma valutare attentamente le situazioni, perché è un’occasione unica».

“SOSTENERE LO SVILUPPO”, INCONTRO MEETING RIMINI 2023: INFO DIRETTA E VIDEO STREAMING

La seconda giornata del Meeting Rimini 2023 si apre subito con l’arrivo del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per l’incontro nato in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà: “Sostenere lo sviluppo. Nuove politiche per un’economia innovativa”, questo il titolo dell’incontro che si terrà oggi alle ore 12 in Auditorium isybank D3 per tutti i visitatori in presenza nella Fiera di Rimini; per chi invece seguirà da casa o da remoto, è disponibile la diretta streaming video sul canale YouTube “Meeting di Rimini”. Intervengono come ospiti all’incontro in D3:

Il ritorno l’anno dopo al Meeting Rimini 2023 vede Giancarlo Giorgetti “promosso” dal Ministro per lo Sviluppo Economico sotto il Governo Draghi nel 2022 al ruolo principale di responsabile di Economia e Finanze per il nuovo Governo Meloni: il dialogo di oggi moderato dalla Fondazione per la Sussidiarietà porta nel cuore dell’economia italiana e delle imprese il dialogo schietto tra imprenditori e politica.

Di base si confrontano, come normale che sia, “ottimisti” e “pessimisti” circa lo sviluppo economico dell’Italia: sono però due i temi fissati dal Meeting nell’incontro con il Ministro Giorgetti, Il primo è come misurare questo sviluppo. «È sufficiente guardare al PIL o si deve considerare un tipo di sviluppo che tenga conto del benessere complessivo della nazione legato anche a istruzione, sanità, welfare misurabile con nuovi strumenti quali il BES (Benessere Equo e Sostenibile)?», si chiedono gli organizzatori nell’introduzione all’evento del Meeting Rimini 2023, Il secondo tema è ancora più netto: «è ancora tempo del laissez faire e della mano invisibile o è venuto il momento di un nuovo ruolo strategico dello Stato come supporto al mondo delle imprese?».













