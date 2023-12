Riforma pensioni 2023/ Capone rilancia proposta di Quota 41

IL GIUDIZIO DI CAPONE SULLA MANOVRA

Secondo Luigi Capone, Segretario generale dell’Ugl, nella Legge di bilancio, per quel che riguarda il “capitolo pensioni, permangono delle criticità. Ribadiamo l’obiettivo del superamento della riforma Monti-Fornero e auspichiamo la prosecuzione del tavolo sulla riforma previdenziale a partire dalla nostra proposta di riforma fondata su Quota 41. L’Ugl è favorevole a un nuovo patto sociale tra capitale e lavoro fondato sul rinnovo dei contratti collettivi e sulla partecipazione dei lavoratori per realizzare un autentico risorgimento industriale”. Nella conferenza stampa sulla manovra organizzata dal Partito democratico, il capogruppo al Senato Francesco Boccia, come riporta Radiocor, ha spiegato che “sulle pensioni abbiamo chiesto di sopprimere l’articolo 33 perché questo tipo di intervento sta portando il Paese al superamento delle pensioni di anzianità verso quelle di vecchiaia”. Ma, come noto, l’articolo 33 è stato emendato in commissione Bilancio, ma non cancellato.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Per Claudio Durigon, “il secondo pilastro pensionistico deve essere potenziato il più possibile, perché sappiamo che andiamo incontro oggettivamente ad un sistema contributivo prevalente nel sistema pensionistico, quindi abbiamo bisogno di questo per non creare più pensioni povere. Sta cambiando il mondo del lavoro, è cambiato e cambierà ancora di più. L’evoluzione e la velocità di tutto il mondo in cui viviamo, purtroppo ci pone dei cambiamenti da dover gestire”. Da questo punto di vista, secondo il sottosegretario al Lavoro, “un fondo complementare, come nasceva prima, solo per un settore, diventa secondo me troppo basico. Ma dobbiamo capire come gestire questa fase in maniera più equa, in modo che anche i cambiamenti non siano traumatici, per far sì che il fondo possa continuare ad avere una sua forza”.

L’IMPORTANZA DI UN FONDO COMPLEMENTARE

Il Senatore della Lega, come riporta Il Giornale d’Italia, ritiene che “per rendere sostenibile questo sistema, sicuramente bisogna far capire ai lavoratori e alle aziende, con premialità, quello che si può fare con questo fondo, e poi far creare una fiducia nuova, che oggettivamente non c’è stata, far capire che la pensione può avere una forza con un fondo complementare. Credo che ci sono tutti i presupposti, certo l’inflazione che abbiamo avuto non ha favorito questa attività. Ma credo che noi dobbiamo mettere in campo, nella riforma che faremo pensionistica, in quest’anno, degli elementi fondamentali. Dove i fondi complementari devono avere una forza, perché altrimenti, col sistema contributivo, come dicevo, sempre più prevalente, avremo il rischio di pensioni povere”.

