Riforma pensioni 2023/ Cgil: flessibilità azzerata, torna la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, IL GIUDIZIO DELLA CGIL SULLA MANOVRA

Nel documento approvato dall’assemblea della Cgil riguardante la Legge di bilancio viene evidenziato che “si peggiora ulteriormente il sistema previdenziale – azzerando anche le già insufficienti forme di flessibilità in uscita – con il pieno ritorno, di fatto, alla legge Monti/Fornero e si continua a fare cassa sui pensionati limitando la perequazione”. Intanto, come riporta blogsicilia.it, il Segretario generale dello Spi Cgil Palermo Salvatore Ceraulo e la Segretaria Spi-Cgil Palermo Emanuela Bortone evidenziano la necessità per io giovani di una pensione di garanzia che permetta di avere assegni dignitosi “anche per quelle categorie che vivono di lavoro frammentato, spesso interrotto da periodi di disoccupazione”. Invece, “per chi è già in pensione chiediamo di ripristinare le perequazioni sulle pensioni al 100 per 100 per tutte le fasce di reddito. Pensioni legate al costo della vita, anche per i pensionati del ceto medio, che è quello che ha pagato più contributi”.

ITA/ E la cause che continuano a complicare l'arrivo di Lufthansa

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI FORNERO

Riguardo le misure contenute nella Legge di bilancio Elsa Fornero evidenzia che “sulla previdenza si capisce ancora poco o nulla, siamo agli annunci. Sembra un cantiere aperto: “Supereremo la Fornero”, ripete il governo, ma non si capisce come o quando. È un atteggiamento squisitamente politico”. Intervistata da Repubblica, l’ex ministra del Lavoro spiega che quello previsto da Quota 104 “non è un meccanismo virtuoso. Veniamo da vent’anni di bassa crescita e impoverimento, serve il coraggio di fare scelte anche impopolari. Se un lavoratore è nelle condizioni di proseguire la sua attività, è necessario che lo faccia indipendentemente da un premio”. Dal suo punto di vista, poi, è negativa anche la cancellazione del vincolo sull’importo del futuro assegno per i contributivi puri.

EFFETTO RINCARI/ Per un famiglia con 2 figli taglio alla spesa alimentare di 315 euro

IL COMMENTO SULLA RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI

Per Fornero si tratta infatti di “una operazione cinica: consentire l’uscita dal lavoro con una pensione che si può rivelare troppo bassa porterà il prossimo ceto politico di turno a invocare un aumento degli assegni, come aiuto dello Stato. Finché la pensione non assicura mezzi adeguati a una vita dignitosa è giusto, se si è in buona salute, continuare a lavorare almeno per un po’”. Riguardo alla rivalutazione delle pensioni, spiega che “si può considerare che 2-3 volte il minimo sia un livello che va preservato in termini reali, di potere d’acquisto. Ma su quelle veramente alte, maturate soprattutto con il sistema retributivo e quindi non pienamente finanziate dai propri contributi, un sacrificio in termini di non pieno adeguamento al costo della vita si può chiedere”.

MANOVRA/ La "divisione" dei sindacati pone un'altra sfida al Governo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA