RIFORMA PENSIONI 2023/ Gender gap del 36% in Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GENDER GAP IN ITALIA

In un messaggio diffuso in occasione della Festa della donna, e riportato da terzobinario.it, il Circolo Pd di Civitavecchia evidenzia che “purtroppo, le differenze di genere sul mercato del lavoro, oltre ad essere penalizzanti, si riflettono anche sulle pensioni, che per le donne sono più basse. È l’effetto di carriere più brevi e stipendi inferiori a quelli degli uomini”. In tal senso viene ricordato che “un recente rapporto della Commissione europea rivela che le pensioni maschili sono circa il 40% più alte di quelle femminili e che ci sono forti differenze tra i Paesi. L’Italia è intorno al 36 per cento, vicino ad altri paesi del Sud Europa. La causa di questa disparità risiede, in massima parte, nei comportamenti nel mercato del lavoro”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ L'aumento dell'occupazione necessario al sistema previdenziale

GLI OSTACOLI ALLA PARITÀ

In Italia, in particolare, “rispetto agli uomini, lavora un numero inferiore di donne. E quando lavorano lo fanno per un minor numero di anni nell’arco della vita e più spesso in part-time: carriere più brevi e salari femminili più bassi di quelli maschili, diventano pensioni più basse per le donne”. Viene poi ricordato che “la nascita dei figli ha poi un impatto molto negativo sulle carriere e di conseguenza sui guadagni. In Italia circa una donna su tre lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio (dati Istat 2015) e questo ha effetti molto significativi sui salari. I dati Inps, inoltre, mostrano che l’80 per cento dei congedi parentali è ancora utilizzato dalle donne e che la maternità comporta forti penalizzazioni in termini di reddito e di carriera”.

MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA/ Cosa cambia rispetto al Reddito di cittadinanza?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Assegno unico stranieri?/ Ecco i requisiti che servono (elenco completo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA