Riforma pensioni 2023/ Cumulo, la dimenticanza Inps sul Fondo Clero

LA DIMENTICANZA DELL’INPS

Come ricorda Avvenire, nel Rapporto annuale dell’Inps c’è una parte dedicata alle “pensioni in cumulo”, nella quale viene però spiegato che “‘non possono essere oggetto di cumulo le contribuzioni nel Fondo Clero’ (nota di pag. 165). Si tratta di una indicazione estemporanea, dal momento che in tema di cumulo di contributi nel Fondo Clero l’Inps non si è mai espresso ufficialmente nei suoi documenti, messaggi o circolari. In ogni caso, il Rapporto annuale non ha valore di fonte normativa e resta senza effetti quanto pubblicato, come pure resta immutato il beneficio del cumulo anche per i sacerdoti. Permane tuttavia la posizione negativa dell’Istituto, benché le due leggi sulla materia (n. 228 del 2012 e n. 232 del 2016) non prevedano formali esclusioni per il clero”. Il quotidiano della Cei evidenzia anche che “si conferma sempre valida, e quasi profetica, la Corte di Cassazione (sent. n. 2757 dell’8 febbraio 2006) che, a garanzia dei diritti previdenziali dei ministri di culto, non ammette interpretazioni restrittive delle norme riferibili al Fondo Clero”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CARELLA (UILP)

Commentando i dati del Rendiconto sociale dell’Inps Puglia, Tiziana Carella, Segretaria generale regionale della Uil Pensionati, come riporta baritoday.it, spiega che la “voragine che separa le pensioni pugliesi da quelle del resto del nostro Paese è rintracciabile nelle scelte scellerate operate dai diversi governi che si sono succeduti. I nostri pensionati pagano gli effetti di anni di tagli ragionieristici sui loro redditi, del blocco della perequazione e del mancato adeguamento al costo della vita stabilito dalla legge Fornero/Monti, che ha eroso in maniera significativa i loro assegni pensionistici, derivanti, qui in Puglia, da redditi da lavoro nettamente inferiori alla media nazionale, con l’inevitabile conseguenza che a salari bassi corrispondano nel tempo pensioni basse”.

LE RICHIESTE DEL SINDACATO AL GOVERNO

Secondo la sindacalista, “siamo giunti purtroppo ad un punto di non ritorno, visto che per il secondo anno consecutivo il governo accarezza, una deflagrante tentazione, alla vigilia di una legge di Bilancio di difficile gestazione viste le esigue risorse disponibili per la copertura, la tentazione di fare cassa per l’ennesima volta sulle pensioni”. “Chiediamo ancora una volta al governo centrale di ascoltare le proposte contenute nella nostra piattaforma rivendicativa unitaria, tra le quali l’ampliamento della platea dei beneficiari della Quattordicesima, l’innalzamento degli importi per chi già la riceve. Vogliamo pensioni adeguate che non perdano potere d’acquisto nel tempo”, aggiunge Carella.

