Riforma pensioni 2023/ L’intervento necessario per chi è nel sistema contributivo

Il Consigliere dell’Istituto nazionale degli esperti contabili Paolo Longoni, come riporta labussolanews.it, ricorda che “l’Italia ha la popolazione più longeva fra i grandi paesi. Investire nella cura della salute delle persone in età avanzata significa anche prevenire l’enormità della spesa di assistenza che grava sul bilancio pubblico. Ritengo non sia opportuno rincorrere come unica soluzione l’abbassamento dell’età pensionabile. Gli statistici calcolano un flusso di circa 850 persone al giorno. Sarebbe indispensabile un intervento equitativo per chi si trova in regime unicamente contributivo, una situazione assolutamente meno favorevole dei sistemi previdenziali retributivi e dei misti. Potrebbe essere utile equiparare la condizione di questi soggetti a quella di chi si trova in posizioni di vantaggio considerando che l’integrazione al minimo è uno dei principali strumenti di equità intergenerazionale”.

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER LA SCELTA DI CALDERONE

Come spiega Lapresse, dopo l’ultimo incontro con i sindacati svoltosi lunedì, l’Osservatorio sulla spesa previdenziale del ministero del Lavoro invierà a breve un rapporto conclusiva alla ministra Calderone che poi dovrà fissare un eventuale confronto definitivo con le organizzazioni sindacali. Resta da capire se prima o dopo il varo della Nadef. Secondo alcune fonti, l’Osservatorio “segnalerà alla ministra una serie di priorità: come potenziare e differenziare i vantaggi fiscali per chi aderisce ai fondi pensione, per favorire la previdenza complementare anche nei confronti dei familiari e come stimolare un maggiore dialogo tra previdenza pubblica e privata nell’ottica di arrivare alle soglie minime per andare in pensione”.

L’IPOTESI PER L’ANTICIPATA A 64 ANNI

In questo senso, come spiega Repubblica, l’idea sarebbe quella di “spingere sulla previdenza integrativa, magari aumentando la deducibilità dei versamenti ai fondi. E fare in modo che la rendita derivante dalla pensione complementare possa valere anche ai fini dei requisiti per l’anticipata, cioè per uscire a 64 anni” con il sistema contributivo pieno. Infatti, ciò oggi è possibile solo se l’assegno pensionistico che si andrà a incassare è pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale, una soglia attualmente equivalente a circa 1.400 euro. Calcolando anche l’importo che si andrebbe a incassare con la pensione complementare, cosa che oggi non avviene, sarebbe in qualche caso possibile consentire un pensionamento a 64 anni senza dover aspettare il raggiungimento dell’età pensionabile, che per gli attuali giovani potrebbe anche superare i 70 anni.

