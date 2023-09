Riforma pensioni 2023/ Urso: riproporremo staffetta generazionale in manovra

LE PAROLE DI URSO

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso conferma le notizie di stampa, riportate come abbiamo spiegato anche dal Mattino, riguardo l’intenzione del Governo di introdurre nella Legge di bilancio una misura di riforma delle pensioni che incentivi la cosiddetta staffetta generazionale. Come riporta Ansa, infatti, l’esponente di Fratelli d’Italia, nel corso della presentazione della campagna M.a.d.e., ha detto infatti: “Avevamo proposto una norma per consentire la staffetta generazionale, che permetta per due anni al pensionato di formare un giovane sotto i 35 anni, assunto con contratto a tempo indeterminato, e abbiamo dovuto rinunciare per mancanza di copertura finanziaria. Ma l’intenzione del ministero e delle ministero dell’Economia, con cui la norma è condivisa, è di riproporla ed inserirla nella manovra economica finanziaria”. Resta da capire se effettivamente ci saranno le risorse visti i ristretti margini per la manovra.

RIFORMA PENSIONI, L’IPOTESI SUL TAVOLO DEL GOVERNO

Si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio e, come spiega Il Mattino, in tema di riforma delle pensioni “sul tavolo del Governo ci sono nuove misure per implementare la cosiddetta staffetta generazionale, il meccanismo che offre la possibilità ai dipendenti prossimi alla pensione di trasformare (a parità di contributi) il tempo pieno in part time, a patto che il datore di lavoro assuma contestualmente un under 35”. L’idea è quella di fare in modo che a due o tre anni dalla pensione, il lavoratore rimanga “alle dipendenze dell’azienda ottenendo metà stipendio e metà pensione, ma i contributi continuerebbero ad essere versati. In questo modo a 67 anni potrebbe avere un assegno pieno senza le decurtazioni di una Quota 103 o del ricalcolo contributivo di Opzione donna”.

LA RICONFERMA DI QUOTA 103

Inoltre, “grazie a questo sistema i profili senior con elevate competenze potrebbero trasferire il loro know how ai giovani agevolando il ricambio generazionale. L’idea è quella di facilitare il ricorso alla staffetta generazionale eliminando una serie di paletti che finora hanno ingessato la misura”. Per il resto “sul tavolo ci sono diverse riconferme. Per Quota 103, il pensionamento con 41 anni di contributi e 62 di età, servono circa 300 milioni di euro nel 2024. Considerato che per il pacchetto pensioni il Governo al momento ha a disposizione non più di un miliardo e mezzo, il bis di Quota 103 sembra ormai scontato”. Più complicato il nodo relativo alla rivalutazione delle pensioni, con i timori che ci possa essere un’ulteriore stretta dopo quella varata lo scorso anno.

