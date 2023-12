Riforma pensioni 2023/ L’utilità dell’Ecocert per i dipendenti pubblici

L’ECOCERT DISPONIBILE PER MOLTI DIPENDENTI PUBBLICI

Come ricorda Avvenire, dal 1° dicembre scorso è disponibile, su tutto il territorio nazionale, l’Estratto Conto Certificativo (EcoCert) dei contributi dei pubblici dipendenti, che “documenta le contribuzioni presenti presso la Cassa dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), la Cassa pensioni dei Sanitari (CPS), la Cassa pensioni degli Insegnanti (CPI), la Cassa pensioni degli Ufficiali Giudiziari (CPUG), la Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). Tuttavia non sono ancora disponibili per la trattazione e l’esposizione nell’EcoCert le contribuzioni del personale dei comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, tutti regolati da particolari requisiti ‘ordinamentali’”. Intanto Percorsi di Secondo Welfare ha presentato il il sesto Rapporto dedicato al ruolo degli attori non pubblici nel sistema di welfare italiano, il quale appare in affanno. Come riporta il sito di Asvis, la ragione “va ricercata nella composizione della spesa pubblica, troppo sbilanciata su pensioni e vecchiaia (55,9% contro una media Ue del 45,3%) rispetto ad altre voci importanti come sanità, sostegno alle famiglie e infanzia ed esclusione sociale”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PALOMBI

In un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano viene evidenziato che “la spesa pensionistica ‘vera’ nel nostro Paese in rapporto al Pil è la metà di quella di cui si lagnano le istituzioni internazionali. Non significa che sia tutto perfetto, ma che gran parte del dibattito pubblico sul tema è falsato da ignoranza o malafede”. Marco Palombi elenca poi tre problemi da affrontare nel sistema pensionistico italiano: 1) l’invecchiamento della popolazione aumenta il numero di pensionati e diminuisce quello dei lavoratori attivi, il che in un sistema a ripartizione come il nostro è un bel problema; 2) i bassi salari e la moda della decontribuzione (il famigerato cuneo fiscale) impoveriscono le entrate oggi e ancor più in prospettiva; 3) il sistema contributivo che sarà l’unico per i lavoratori che oggi hanno da 50 anni in giù produrrà in futuro milioni di pensionati poveri”.

IL BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI

Intanto con la Legge di bilancio si interviene sulle pensioni con un blocco parziale della rivalutazione e con una misura che penalizza i futuri assegni di alcuni dipendenti pubblici. “Perché Meloni taglia le pensioni mentre i mercati e Bruxelles fanno la ola? Intanto per abbassare la curva della spesa nei prossimi anni, tenendo più gente possibile al lavoro più a lungo possibile: è l’equilibrio dei ‘numerini’ che attraverso tagli automatici dovrebbe garantire la diminuzione del debito e che invece finisce per farlo aumentare. Un altro motivo, meno evidente, è che un sistema pubblico povero necessita della previdenza complementare: ridurre la quota di risparmio intermediata dallo Stato (si pensi alle assicurazioni sanitarie) è un antico obiettivo dei mercati finanziari e la cosiddetta ‘austerità’ ne è il braccio armato”.

