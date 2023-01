RIFORMA PENSIONI 2023/ I “quota zero” dimenticati dal Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI TESTUZZA

In un articolo pubblicato sul sito del Sole 24 Ore, Claudio Testuzza ricorda che negli interventi di riforma delle pensioni ci si sta dimenticando dei “giovani di ‘quota zero’”, ovvero “coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1996, la cui pensione, secondo il sistema attuale, sarà quindi interamente calcolata in base al sistema contributivo, senza alcun tipo di integrazione” e “ignorare il problema dei ‘quota zero’, come è avvenuto finora, significa condannare una generazione di lavoratori, speso precari, ad una vecchiaia estremamente vicina alla soglia di povertà”. E “una vera soluzione al problema della pensione non può aversi fino ad una profonda e radicale riforma tanto del sistema pensionistico quanto di quello contrattuale”.

RIFORMA PENSIONI/ La verità scomoda sul rapporto tra assistenza e previdenza

IL BALUARDO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per l’autore “appare indispensabile equiparare la condizione dei contributivi puri, che la riforma Fornero ha molto svantaggiato, con quella degli altri lavoratori, eliminando i vincoli di accesso alla pensione pari a 2,8 volte l’assegno sociale per la pensione anticipata e di 1,5 volte per la vecchiaia e, di riflesso, così riducendo anche il rischio di aumentare da 67 anni a 71 anni l’età di pensionamento”, ma resta il problema della sostenibilità della spesa pensionistica. “Appare, pertanto, assolutamente inconcepibile che in questi giorni non si sia mai parlato di come rafforzare la previdenza integrativa. Il vero ed unico baluardo per poter credere di alleviare il futuro pensionistico soprattutto dei giovani”, evidenzia Testuzza, secondo cui occorrerebbe anche un cambiamento delle norme fiscali che pesano sulla previdenza integrativa.

INTERCETTAZIONI/ Le ragioni di Nordio mettono allo scoperto il fronte giustizialista

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2023/ Opzione Donna verrà resa strutturale? Ecco che aria tira

© RIPRODUZIONE RISERVATA