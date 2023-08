Riforma pensioni 2023/ Tajani: manovra guardi anche ai pensionati

LE PAROLE DI TAJANI

Secondo Antonio Tajani, “con la manovra dobbiamo gettare le basi per la crescita. Il primo intervento è il taglio del cuneo fiscale, in modo da aiutare sia i lavoratori che le imprese che producono lavoro. Ma il secondo deve riguardare le pensioni. Noi di Forza Italia vogliamo tutelare i pensionati che sono al di sotto della soglia minima. Il nostro obiettivo è arrivare a 1000 euro al mese entro la fine della legislatura. Con la scorsa legge di bilancio le abbiamo aumentate a 600, ora bisogna andare avanti, magari a 700”. Il ministro degli Esteri, intervistato dal Quotidiano Nazionale, spiega che “per trovare i soldi si può lavorare sulle liberalizzazioni: si può puntare sulla privatizzazione delle municipalizzate e dei porti ma anche su una spending review intelligente, non come quella indicata a suo tempo da Cottarelli”. Riguardo invece la possibilità di introdurre nuove quote per gli anticipi pensionistici, Tajani evidenzia che “il problema è che avremo altri pensionati in difficoltà. Ecco: si parla tanto di salario minimo, ma bisognerebbe pensare anche alle pensioni minime”.

RIFORMA PENSIONI, LE IPOTESI PER IL 2024

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, “a meno di ripensamenti dell’ultima ora, le pensioni non dovrebbero assorbire molte tessere del mosaico della prossima manovra che il Governo sta faticosamente cominciando a comporre”. Sul piatto verrebbero quindi messi “non più di 1-1,5 miliardi, al netto della dote consistente da recuperare per ‘indicizzare’ i trattamenti pensionistici alla corsa dell’inflazione”. In particolare, “almeno per il momento, l’opinione prevalente nell’Esecutivo è quella di ripartire dalle misure ponte in vigore quest’anno in attesa di tempi migliori per aprire la strada a quella Quota 41 ‘secca’ tanto cara alla Lega. Per il 2024 si prospetta quindi una Quota 103 bis, affiancata da un prolungamento dell’Ape sociale, ma in versione ‘large’ con l’accesso garantito ad altre categorie di lavoratori impegnate in attività gravose e usuranti e da un mini-piano per i giovani”.

IL GOVERNO PENSA AL SUPER CONTRATTO DI ESPANSIONE

Quest’ultimo “dovrebbe poggiare sulla copertura dei cosiddetti ‘buchi contributivi’ e su agevolazioni mirate con l’obiettivo di creare una sorta di corsia preferenziale per la previdenza integrativa. Quest’ultimo sarebbe una specie di antipasto verso la creazione di una pensione di garanzia”. Ma, comunque “sul tavolo restano diverse ipotesi. A partire da quella dell’introduzione di Quota 41 in versione strettamente contributiva, magari per un solo anno e, se necessario, anche in forma selettiva, ovvero in una prima fase limitata a una sola serie di categorie di lavoratori” e “un altro intervento su cui sono in corso simulazioni e analisi tecniche è quello del cosiddetto super contratto d’espansione: un nuovo strumento unico per gli esodi incentivati da vincolare anche a nuove assunzioni e da estendere alle Pmi che assorbirebbe gli attuali assegni ad personam nell’ambito di trattative aziendali, l’isopensione e, appunto, il contratto di espansione nella versione ora in vigore”.

