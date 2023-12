Riforma pensioni 2023/ Art. 33, la retromarcia del Governo non convince il Pd

LE PAROLE DI BOCCIA

Come riporta Ansa, il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia evidenzia che gli emendamenti del Governo alla legge di Bilancio “sulla previdenza riguardano solo gli operatori sanitari, questo ci preoccupa perché non sono le richieste fatte dai medici nello sciopero” di martedì e “non toccano tutti gli altri operatori, continueranno a penalizzare gli insegnanti e tutti gli altri dipendenti pubblici”. Intanto Claudia Zuncheddu, portavoce della Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica, come riporta manifestosardo.org, spiega che “la soluzione della crisi sanitaria non può essere il taglio alle pensioni del personale sanitario. Una strategia perdente che non può che incentivare la fuga di professionisti in un momento come questo, di grande carenza. La Sanità pubblica deve essere riorganizzata e potenziata come sistema democratico di assistenza. La professione medica deve tornare ad essere attrattiva. Le risorse pubbliche devono essere trasferite dalla Sanità privata verso quella pubblica e non viceversa”.

Aprendo l’Assemblea nazionale organizzativa della Cisl, il Segretario generale Luigi Sbarra ha detto che “vogliamo costruire le condizioni di un Patto sociale che va incardinato con chi ci sta, per sciogliere i nodi che frenano qualità e quantità dell’occupazione, rilancio di salari e pensioni, politica dei redditi, sicurezza sul lavoro, formazione e politiche attive, nuove strategie industriali, infrastrutturali ed energetiche, investimenti e produttività, coesione e politiche sociali, nuove relazioni sociali”. Inoltre, “dobbiamo far evolvere il welfare di questo Paese proprio perché i pensionati, oggi più che mai, esprimono bisogni e aspettative di una fascia sociale proattiva, generativa, capace di dare moltissimo al bene comune”.

Sbarra ha anche ricordato che “Inas e Caf sono pilastri fondamentali in fatto di tutele su aspetti fiscali e pensionistici, offerta di servizi, prestazioni e relazioni che compongono il benessere di una persona”. Intanto, come riporta quotidianosanita.it, Pierino Di Silverio, Segretario Nazionale Anaao Assomed, e Guido Quici, Presidente Cimo-Fesmed, spiegano di non potersi ancora pronunciare “in merito alle novità annunciate in tema di revisione della norma sul taglio delle pensioni dei medici e all’intento di eliminare il tetto alla spesa sul personale su cui il Governo pare stia lavorando: finché non leggeremo i testi e il frutto di questo lavoro infatti non possiamo esprimere alcun giudizio, né in senso positivo né negativo”.

