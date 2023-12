Riforma pensioni 2023/ Medici ancora sul piede di guerra

LA PROTESTA DEI MEDICI

Si continua a parlare, dopo lo sciopero di ieri, dell’articolo 33 della Legge di bilancio e dei suoi effetti sulla sanità. Guido Quici, Presidente CimoCoordinamento Italiano Medici Ospedalieri, come riporta Askanews, evidenzia che “per le pensioni molti medici andranno in pensione con il rischio di una decurtazione pari da 200 a mille euro al mese per tutta la vita, hanno fatto dei progetti durante l’attività lavorativa anche riscattando decine di migliaia di euro. Ora sono messi male e quindi fuggiranno il più presto possibile”. Il Presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli Bruno Zuccarelli che è anche segretario regionale dell’Anaao, come riporta l’edizione locale di Repubblica, spiega che lo sciopero è servito “a chiedere rispetto per quelle categorie che tengono in piedi il Servizio sanitario pubblico. Siamo indignati dal tradimento nell’attacco alle nostre pensioni, è insopportabile andare a lavoro consapevoli di rischiare ogni giorno un’aggressione. E noi non ce ne staremo zitti e buoni mentre la politica cancella il diritto alla salute”.

BOLLETTE LUCE E GAS/ La nuova complicazione per i consumatori con la fine del mercato tutelato

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CARRIERI

Vincenzo Carrieri, Professore di di Scienza delle Finanze all’Università della Calabria, spiega che “il fatto che nella nostra regione ci siano più persone inattive che attive è una spia preoccupante dello stato della nostra economia e della nostra società e riflette i bassi livelli di occupazione e di emigrazione, spesso qualificata, dei giovani verso il nord del Paese. Questo squilibrio genera poi una forte dipendenza dalle pensioni come fonte di reddito all’interno delle famiglie meridionali, in particolare in Calabria. In queste aree, le famiglie svolgono un ruolo chiave come ammortizzatori sociali”. Dal suo punto di vista, inoltre, il fatto che le pensioni in Calabria siano basse è dovuto al minor numero di contributi versati a causa dei “redditi annuali, salari settimanali e settimane lavorate più bassi nel settore privato”.

Cdm oggi, ddl ratifica protocollo Italia-Albania/ Accordo sui migranti: cosa prevede e come funziona

LE DISPARITÀ PRESENTI AL SUD

Il che, come spiega a corrieredellacalabria.it, segnala anche un’elevata disuguaglianza nei redditi tra il settore pubblico e privato, soprattutto nel Mezzogiorno”. Infatti, “il premio retributivo per lavorare nel settore pubblico rispetto a quello privato si attesta in media all’8% in Italia. Tuttavia, tale premio si riduce al solo 3% nel Nord, ma è di circa il 23% nel Mezzogiorno”. Non va poi dimenticato che al Sud vi è una quota maggiore di pensioni assistenziali che sono di importo basso. Carrieri ricorda anche che “le donne fanno più frequentemente ricorso alle pensioni anticipate, utilizzando il regime ‘opzione donna’ introdotto nel 2004, che prevede un assegno pensionistico inferiore di quasi il 40% rispetto alla media”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ I contributi da far valere a 67 anni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA