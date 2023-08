Riforma pensioni 2023/ Le critiche dello Spi-Cgil alle misure del Governo

LE PAROLE DI BOSCO

Secondo Ivano Bosco, evocare “il fatto di pagare meno tasse significa tagliare ciò che attraverso queste tasse il pubblico garantisce per dare più spazio ai privati. Vale per la sanità, per la scuola, per le pensioni. Le tasse si pagano, è l’evasione che va combattuta, è lì che bisogna andare a pescare. E lo stesso vale anche per il tema delle aliquote fiscali. Anche qui non è stato fatto niente, contraddicendo accordi già presi”. In particolare, aggiunge il Segretario generale dello Spi-Cgil ligure intervistato dall’edizione regionale di Repubblica, “dai sindacati con il governo Draghi. Si era infatti decisa una riparametrazione delle pensioni. Provvedimento che di fatto questo Governo ha bloccato. Mi preoccupa molto ciò che vedo avanzare, un progetto di autonomia differenziata che finisce per dare sempre più competenze alle regioni in materie come la sicurezza del lavoro, l’ambiente, la portualità, l’energia, la scuola. Quasi come se si volesse imporre uno stop o una serie di ostacoli a un modello di Governo nazionale di queste e altre tematiche”.

SCENARIO NIGER E ITALIA/ "Maggiore instabilità in Libia, più migranti e jihad alle porte"

RIFORMA PENSIONI, IL GENDER GAP NEL SETTORE BANCARIO

È nota l’esistenza in Italia di un gender gap retributivo che, secondo i dati del Centro Studi Uilca Orietta Guerra riportati dal Messaggero, nel settore bancario porta a far sì che le donne guadagnino il 23,7% meno degli uomini, quasi cinque volte superiore alla media nazionale del 4,7%. “La minore retribuzione delle donne, anche se spesso legata alla tipologia del contratto, impatta sia sulle possibilità di spesa attuali sia sulla maturazione di una pensione dignitosa e di un patrimonio che possa garantire un futuro sereno. Lo studio Uilca si focalizza sul contratto di lavoro part-time, che è utilizzato dal 12,3% del totale del personale, composto per l’1,1% da uomini e per l’11,2% (pari al 91,1%) da donne e che limita molto la crescita professionale e finanziaria.”.

SPY FINANZA/ L'allarme per l'autunno che viene da Amsterdam

IL PREZZO CHE LE DONNE RISCHIANO DI PAGARE

Il quotidiano romano ricorda che “oggi il settore bancario, che costituisce un campione rappresentativo della popolazione italiana, ha una composizione dei dipendenti per genere ben bilanciata con il 51,2% di donne e il 48,8% di uomini. A fare ricorso al part-time è il 21,8% delle donne e solo il 2,2% degli uomini. Il più delle volte la decisione è motivata da esigenze familiari, quali la cura dei figli o degli anziani. Poche volte si tratta di una libera scelta. Con previsioni demografiche che prefigurano un aumento dell’età media della popolazione, una conseguente necessità di maggiori spese sanitarie e previdenziali e una riduzione di pensioni e servizi pubblici, a pagarne il prezzo più alto rischiano di essere le donne”.

TASSA SULLE BANCHE/ Moody's strilla nel silenzio della Bce (e dell'Ue)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA