Riforma pensioni 2023/ Cresce la forbice tra vitalizi e stipendi alla Camera

Come ricorda affaritaliani.it, nel bilancio previsionale 2023 della Camera, approvato dal collegio dei Questori e in attesa della discussione e del voto dell’Aula, emerge che “la spesa previdenziale sarà di 446,025 milioni di euro a fronte di una spesa complessiva per gli stipendi di 324,235 milioni di euro”. Il sorpasso dei vitalizi sugli stipendi “era già avvenuto alla fine del 2022 (414,5 milioni di euro per pensioni e 380,7 milioni di euro per stipendi), ma si è ulteriormente amplificato”. Intanto, come riporta siciliaogginotizie.it, “l’Anp-Cia Sicilia si mobilità in sostegno del documento programmatico messo a punto dall’Associazione per il Governo e il Parlamento riguardante l’aumento delle pensioni minime e la restituzione del giusto valore a tutte le pensioni, la riforma di Opzione donna, la pensione di garanzia per i giovani e il rilancio delle aree interne”. “Non basta la quattordicesima che arriverà a luglio, che è sempre una boccata di ossigeno contro inflazione e caro bollette, ma servono misure strutturali”, spiega il Presidente di Anp-Cia Sicilia Rosario La Tona.

Dal Rendiconto generale approvato dal Consiglio di indirizzo e sorveglianza, come riporta Il Sole 24 Ore, emerge che “dopo il rosso registrato negli anni della pandemia, nel 2022 il bilancio dell’Inps si consolida. Con un risultato economico d’esercizio positivo per 7,1 miliardi, mentre il 2021 si era chiuso con -3,7 miliardi, che porta la situazione patrimoniale netta a un attivo di 23,2 miliardi. Anche se le uscite per pensioni, che incorporano la rivalutazione degli assegni per effetto dell’inflazione, salgono del 3,83% raggiungendo i 283 miliardi. Allo stesso tempo, la spesa per inclusione sociale cala di 2,3 miliardi (-6,52%) scendendo dai 36,1 miliardi del 2021 a 33,8 miliardi a causa della riduzione delle richieste di Reddito di cittadinanza”.

LE PAROLE DI PISCIONERI

Intanto, come riporta calabria.live, Cosimo Piscioneri, Segretario regionale della Fnp-Cisl Calabria, ha detto: “Vogliamo pensioni adeguate che non perdano valore con il passare degli anni; una riforma strutturale del sistema pensionistico che riporti equità, garanzie per i giovani e per le donne, flessibilità nell’accesso, riconoscimento del lavoro di cura. Chiediamo l’indicizzazione piena delle pensioni, l’ampliamento dei beneficiari della quattordicesima e l’innalzamento degli importi per chi già la riceve. Vogliamo una politica fiscale più equa e una forte riduzione delle tasse a lavoratori dipendenti e pensionati, un forte contrasto all’evasione fiscale, chiarezza sull’entità della spesa previdenziale in Italia”.

