Riforma pensioni 2023/ Boeri contro la retromarcia del Governo sull’articolo 33

LE PAROLE DI BOERI

Duro il commento di Tito Boeri rispetto alla modifica dell’articolo 33 della Legge di bilancio apportata dal Governo rispetto al testo originario. “Vergognosa la marcia indietro del governo sui privilegi di pochi medici. Per permettere a questi di valorizzare i loro contributi 10 volte di più dei comuni mortali ha penalizzato tutti gli altri medici e infermieri imponendo loro di andare in pensione tre mesi dopo”, sono le parole dell’ex Presidente dell’Inps riportate da dottnet.it. Boeri sottolinea anche che “il taglio del privilegio sarebbe stato un incentivo a non andare in pensione, dato che la perdita nell’assegno pensionistico si sarebbe potuta compensare con la quota contributiva se quegli stessi lavoratori avessero deciso di lavorare un paio di anni in più. Se il governo si impegnasse a usare i risparmi sui privilegi dei pensionati per aumentare assunzioni e stipendi dei lavoratori dello stesso settore, alla fine avremmo un sistema previdenziale più equo e una sanità più efficiente, con più medici e infermieri e meglio pagati”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PADULA

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Mario Padula spiega che “l’allungamento della vita attesa, in un contesto di popolazione decrescente e di duratura crisi della produttività, richiede che anche la vita lavorativa si allunghi corrispondentemente. Adottare interventi che vanno nel senso di accorciare la vita lavorativa, come fa anche il disegno di legge di bilancio, significa gravare le generazioni future di ulteriore debito, sia esplicito sia implicito. È necessario fare una riflessione seria sulla pensione anticipata, un istituto che andrebbe mantenuto solo per limitate categorie di lavoratrici e lavoratori, ma che ancora oggi fa la parte del leone, e realizzare una più ampia flessibilità in uscita, che sia equa dal punto di vista attuariale”. Anche perché, stando ai dati del 2022, l’età di pensionamento sia per gli uomini che per le donne risulta inferiore ai 65 anni.

IL “VUOTO” SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L’ex Presidente della Covip evidenzia anche che “la previdenza complementare è assente dal disegno di legge di bilancio, con ciò rivelando un difetto di approccio: il sistema pensionistico è unico, pur articolandosi in più pilastri, e la previdenza complementare può contribuire, come fa in molte economie avanzate, alla sostenibilità finanziaria e sociale del sistema pensionistico nel suo complesso. Infine, mancano del tutto iniziative, che pure avrebbero un costo limitato, che introducano per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori strumenti di pianificazione pensionistica, come i succitati pannelli di controllo pensionistici”.

