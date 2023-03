RIFORMA PENSIONI 2023/ La scadenza per i lavoratori usuranti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SCADENZA DEL 1° MAGGIO

L’Inps, tramite il messaggio 1100/2023 ha reso noto, come ricorda Italia Oggi, che “chi è occupato in attività faticose e pesanti e intende mettersi a riposo il prossimo anno 2024 con i requisiti agevolati (c.d. lavori «usuranti») ha tempo fino al 1° maggio per fare la domanda di riconoscimento del diritto al prepensionamento”. La domanda vera e propria di pensione si potrà quindi presentare nel 2024 dopo aver ricevuto il “placet” dell’Inps. I requisiti richiesti, che devono essere maturati l’anno prossimo, sono 35 anni di contributi e 61 anni e 7 mesi d’età. “La scadenza interessa i lavoratori che hanno svolto o ancora stanno svolgendo lavori oppure attività usuranti, cioè caratterizzate da mansioni faticose o pesanti.

IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA

Va ricordato che “l’eventuale presentazione della domanda di riconoscimento del diritto oltre il 1° maggio comporta il differimento della decorrenza della pensione (anticipata) di un mese, se il ritardo è contenuto in un mese; di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi; tre mesi, se il ritardo è di tre mesi o più. Va peggio al personale del comparto scuola e alta formazione artistica e musicale (Afam): non si applica il differimento mensile e la pensione non può avere decorrenza prima, rispettivamente, del 1° settembre e 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti. A tali soggetti, l’eventuale presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2023 comporterà il differimento della pensione al 1° settembre e 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti”.

