RIFORMA PENSIONI 2023/ I calcoli Uilp sulle perdite per gli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BARBAGALLO

Durante l’assemblea nazionale della Uilp, il Segretario generale Carmelo Barbagallo, come riporta Ansa, ha spiegato che “nel 2023 i tagli alla rivalutazione delle pensioni di importo mensile lordo superiore a quattro volte il trattamento minimo (circa 2.100 euro al mese) ‘comportano un risparmio di circa 3,5 miliardi di euro lordi (2,1 miliardi netti)’”. La Uilp ha quindi deciso di “presentare alcuni ricorsi pilota, a nostre spese e con il supporto dei legali della Uil”. Il sindacato stima che se fossero rimaste in vigore le quote di rivalutazione del 2022, una pensione di 2.500 euro al mese avrebbe ricevuto 325 euro in più in tutto il 2023, mentre una di 3.500 euro al mese ne avrebbe avuti 1.500 in più.

LE PAROLE DI CAZZOLA

Intanto Giuliano Cazzola, come riporta agenpress.it, ospite della trasmissione “L’Italia s’è desta”, in onda su Radio Cusano Campus e condotta da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani, ha detto che “in Italia ci troviamo in una situazione in cui le generazioni che hanno avuto un trend demografico positivo hanno sempre lavorato, si presentano in pensione ad un’età ancora giovane e ci restano 25 anni, a scapito di generazioni penalizzate dalla demografia. In Italia la fondazione Di Vittorio della Cgil dice che di qui a qualche decina d’anni mancheranno 6 milioni di lavoratori perché non sono nati. Il problema è che ci troviamo in una fase in cui sono molti quelli che vanno in pensione e si trovano a fare i conti con generazioni impoverite anche nel numero”.

