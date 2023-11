Riforma pensioni 2024/ Gli aumenti da gennaio al 5,4% (ma non per tutti)

L’AUMENTO DEGLI ASSEGNI DAL 2024

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1° gennaio 2024 un adeguamento all’inflazione pari a +5,4% delle pensioni. L’aumento, che verrà riconosciuto nelle modalità previste dalla normativa, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023. Tuttavia, come ricorda Il Sole 24 Ore, in base a quanto stabilito dalla Legge di bilancio, la rivalutazione piena spetterà solo agli assegni fino a quattro volte il minimo, ovvero 2.271,76 euro lordi. All’aumentare dell’importo degli assegni calerà la percentuale di rivalutazione, fino ad arrivare all’1,88% per chi percepisce un importo pari a oltre 10 volte il minimo, ovvero 5.679,40 euro lordi. Da tenere anche presente che la rivalutazione inciderà sull’importo dell’assegno sociale, che salirà a 534,40 euro, rappresentando la soglia per accedere alla pensione di vecchiaia a 67 anni con il metodo contributivo.

RIFORMA PENSIONI, L’ANNIVERSARIO DELLA CNPADC

Come ricorda Il Sole 24 Ore, “quest’anno la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti festeggia due traguardi importanti: i 60 anni dalla sua nascita e i 20 anni dalla riforma che ha sancito il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Un lasso di tempo in cui la categoria si è profondamente trasformata”. Infatti, “nel 1963 gli iscritti erano 1.145, i pensionati nessuno e, citando il bilancio di quell’anno ’15 le gentili colleghe'”. Nel 2023 gli iscritti sono diventati 73.717, i pensionati 11.620 e “le gentili colleghe” sono il 33,3% degli iscritti. Il bilancio di quest’anno “chiuderà con un avanzo di quasi 635 milioni, mentre le riserve patrimoniali salgono a 11,16 miliardi di euro (erano 10,5 miliardi nel 2022)”.

LE PAROLE DI DISTILLI

Riguardo alla riforma del 2013, il Presidente Stefano Distilli, come riporta Ansa, ha spiegato che “abbiamo preso in prestito la parola greca Kairos che significa il momento giusto, il momento in cui vent’anni fa chi ci ha preceduto si è posto il problema di interpretare quello che sarebbe stato il futuro del nostro sistema pensionistico. Intercettando le dinamiche di un sistema che con le vecchie regole non sarebbe stato in grado di pagare le future pensioni, è stata adottata una radicale riforma che ci ha portati dal regime retributivo al regime contributivo. E il sistema ha saputo rendersi sostenibile dal punto di vista finanziario e patrimoniale”. E oggi “abbiamo un patrimonio di 11 miliardi di euro che sarà proprio quello che ci permetterà di far fronte all’invecchiamento della nostra platea, di tutti coloro che nei prossimi anni andranno in pensione”.

