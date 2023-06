Riforma pensioni 2023/ L’efficacia della flat tax al 7% per attrarre gli stranieri

I PENSIONATI ATTRATTATI DAL FLAT TAX AL 7%

Come riporta Il Sole 24 Ore, durante il question time alla Camera, la sottosegretaria alle Finanze Sandra Savino ha illustrato i risultati della flat tax al 7% per quanti dall’estero si trasferiscono nei comuni più piccoli del Sud. Risulta così che “in tre anni, dal 2019 al 2021, la flat tax al 7% ha attirato nel Meridione d’Italia poco più di 500 pensionati provenienti dall’estero. E l’Abruzzo è risultata la prima regione di destinazione”. Inoltre, “per quanto riguarda lo Stato di provenienza, se si prendono in considerazione i tre anni di imposta (2019, 2020 e 2021) viene fuori che il Regno Unito è risultato al primo posto (115 persone), seguito dalla Germania (109) e dagli Usa (56)”. Il quotidiano di Confindustria ricorda che “la flat tax al 7% per i pensionati provenienti dall’estero prevista dal Tuir (articolo 24-ter), ha registrato un’estensione nell’ambito di applicazione con il dl 4/2022 (articolo 6-ter). Oltre che al Sud, queste persone possono trasferirsi nei comuni colpiti da eventi sismici nel 2009, 2016 e 2017”.

Incentivi ai dipendenti/ Quale tassazione per i premi di produzione ai professionisti?

RIFORMA PENSIONI, LE PROIEZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

Come riporta Il Sole 24 ore, la Corte dei Conti, nel rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, ha elaborato una specifica proiezione sui livelli delle pensioni dei quarantenni “che alla fine del 2020 erano occupati e quindi si trovavano totalmente nel regime contributivo. Delle 11 ‘figure-tipo’ prese in considerazione soltanto per due, sulla base del cosiddetto ‘zaino previdenziale’ (ovvero il montante contributivo sulla base del quale viene calcolato l’assegno pensionistico), si profila un trattamento adeguato: gli assunti nel comparto delle Forze armate e in quello della sanità. Le posizioni più fragili si presenterebbero nel settore autonomo e, in particolare, tra i parasubordinati e i coltivatori diretti, ma anche per le lavoratrici private”.

RIFORMA PENSIONI 2023/ Per gli italiani età pensionabile adeguata a 64,7 anni

LE PROFESSIONI PIÙ A RISCHIO

Dal dossier si nota anche che “in circa 235 posizioni su 575 (il 40,8%) ‘si riscontra una retribuzione lorda inferiore a 20 mila euro’. Che riguarderebbe quindi il ’28% dei giovani coinvolti’”. “Per i militari e gli occupati nel settore delle Forze armate il montante contributivo ‘in essere’ (considerato sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla fine del 2020) raggiunge nel ‘valore mediano’ circa 235mila euro, mentre quello del lavoratori occupati nella sanità supera i 178mila euro”, mentre “per tutte le altre tipologie di lavoratori considerate, la consistenza degli ‘zaini’ previdenziali appare relativamente modesta: non supera i 100mila euro in 6 casi su 11”. Sotto i 100mila euro ci sono anche i lavoratori statali e le lavoratrici del settore privato.

Riforma pensioni 2023/ Le novità INPS su quota 103 e le relative scadenze

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA