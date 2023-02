RIFORMA PENSIONI 2023/ Lo scarso risparmio previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INDAGINE DI EUROCONSUMERS

Euroconsumers, che riunisce le associazione dei consumatori di 5 Paesi, tra cui l’italiana Altroconsumo, ha sottoposto a un campione di cittadini tra i 25 e gli 80 anni un questionario per capire quanto si stia risparmiando in ottica del proprio futuro previdenziale che non si prospetta roseo. Come riporta il sito di Altroconsumo, “il primo dato che emerge è che solo un terzo (34%) dei rispondenti si sta preparando alla pensione e anche tra chi effettua investimenti solo il 60% lo fa. Questo è un errore e un problema che può avere seri risvolti sociali”. Infatti, “lo stato di salute delle finanze pubbliche italiane non garantisce che in futuro potranno essere mantenuti gli stessi livelli di trattamenti pensionistici – già bassi – odierni”.

LO SCARSO RISPARMIO PREVIDENZIALE

Dalle domande e dalle risposte ricevute, in sintesi, emerge che “ci si aspetta una bassa pensione e per di più non si potrà fare affidamento su nessun’altra entrata finanziaria, ma questo non risulta sufficiente per motivare le persone ad investire in ottica pensionistica, pur sapendo che potranno fare affidamento solo sulla pensione. Come si spiega questa incongruenza? Purtroppo, si spiega con alcune convinzioni, erronee, radicate nelle persone”. E “fra le maggiori motivazioni per cui non si investe per la pensione c’è quella di non avere soldi e di essere troppo giovani”. Si tratta però di motivazioni “non corrette nella realtà”. Infine, tra chi investe si evitano gli investimenti più rischiosi, ma questa è una pratica corretta solo quando l’orizzonte temporale del proprio investimento è breve.

