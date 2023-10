Riforma pensioni 2023/ Foti (FdI): vanno separate previdenza e assistenza

LE PAROLE DI FOTI

Tommaso Foti, come riporta Adnkronos, ricorda che “il tema pensioni è molto dibattuto, questo è indubbio, vi sono state anche alcune riforme a riguardo. Noi dobbiamo tener presente che oggi il sistema pensionistico è assommato, nella sua gestione di spesa, all’assistenza. Ne consegue che previdenza e assistenza sono un’unica voce, che, invece, andrebbe distinta per riuscire a comprendere bene quale sia il peso delle due componenti”. Il Presidente del Gruppo Fratelli d’Italia alla Camera evidenzia anche che “sulla previdenza stanno pesando alcuni fattori, alcuni dei quali molto difficili da contestare la denatalità, l’aumento dell’età media della vita e anche una minore contribuzione rispetto al passato” ed “è evidente che in questo combinato disposto non possiamo dimenticare che in ragione dei fenomeni inflattivi e della perdita di valore di quelle che erano le vecchie pensioni ci voglia un riequilibrio, che pensiamo di poter attuare nel corso della legislatura”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PARDO

Rispetto a un nuovo possibile intervento di riduzione delle indicizzazione delle pensioni, Gianni Pardo, in un articolo su Italia Oggi, spiega che “molti pensionati attuali non hanno pagato i necessari contributi per la pensione che incassano. Perché non era previsto che fossero vivi per incassarla. Dunque il ridimensionamento delle pensioni non sarebbe un’ingiustizia, ma la conseguenza di un cambiamento delle condizioni in cui si adempie il contratto. Come prevede l’art.1664 del Codice Civile. Naturalmente, a fronte di questa necessità, ce ne sono due: la prima, la validità del contratto, a prescindere dalle condizioni di fatto susseguenti; la seconda, che i grandi vecchi, anche se si trovano a fruire di vantaggi per i quali non hanno pagato, non per questo devono morire di fame”.

LO SCONTRO SUL TAGLIO ALLE INDICIZZAZIONI

Pardo ricorda anche che “i grandi vecchi pensano solo a mangiare e alla salute, e spesso non hanno altre spese. Dunque, salvo avere una pensione minima, se rinunciassero al 5% di ciò che incassano, non morirebbero mica. Un’altra ragione a favore dei vegliardi tuttavia c’è: lo Stato, nel corso dei decenni, ha fatto tante di quelle spese folli, ha contratto tanti di quei debiti astronomici, arrivando al punto di inventare il Reddito di cittadinanza per chi non aveva voglia di lavorare, che non ha titolo, neppure in forza di semplici ragionamenti attuariali, di falcidiare le pensioni dei vecchi. Si occupi delle nuove pensioni, se vuole, ma lasci in pace chi ha una previsione di vita insignificante. E presto farà a tutti la cortesia di togliersi di torno”.

