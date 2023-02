RIFORMA PENSIONI 2023/ L’unica soluzione per superare la Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI DAMIANO

In un articolo pubblicato su Ipsoa, Cesare Damiano evidenzia che nonostante le misure di riforma delle pensioni che hanno introdotto le Quote 100, 102 e 103, “la Legge Fornero è rimasta com’era. Queste quote di anticipo pensionistico, ovviamente, sono andate a vantaggio di coloro che hanno particolari condizioni. Soprattutto lavoratori del pubblico impiego, maschi e femmine; o lavoratori del privato prevalentemente maschi, in particolare residenti nelle regioni settentrionali che hanno avuto la fortuna di avere una continuità lavorativa di almeno 41 anni per Quota 103. Già raggiungere oggi quei traguardi di contribuzione sicuramente non è facile. Per i nostri figli, allo stato dei fatti, sarà un miraggio”.

LA SOLUZIONE PER SUPERARE LA LEGGE FORNERO

Per l’ex ministro del Lavoro, quindi, l’unica soluzione per superare la Legge Fornero è “introdurre un criterio di anticipo flessibile per accedere alla pensione. Molte proposte sono circolate: 62, 63 o 64 anni, con un diverso impatto sui costi. Questo anticipo flessibile deve, a mio avviso, essere strutturale e universale. Cioè, riguardare tutti i lavoratori.Ma considerando che i lavoratori si dividono in due platee fondamentali. Chi svolge nell’arco della vita di lavoro un’attività usurante o gravosa, già legislativamente normata, e chi svolge lavori che noi giudichiamo normali come quelli di concetto e intellettuali. Attenzione: per questi ultimi va prevista una flessibilità su misura, che non escluda una leggera penalizzazione della parte retributiva dell’assegno pensionistico”.

