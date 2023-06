Riforma pensioni 2023/ Annunciate iniziative dallo Spi-Cgil di Piacenza

DATI SULLE PENSIONI

Come riporta Ansa, da un seminario organizzato dall’Inps a Trento è emerso che le pensioni sono “sostanzialmente stabili in Trentino: nel 2023 le prestazioni della gestione privata hanno registrato, rispetto al 2018, un +0,8%. Le pensioni sono passate da 129.033 a 130.018, con l’incremento del reddito medio di circa il 20%: 965 euro nel 2018 e 1.165 euro nel 2023”. Intanto, come riporta piacenzasera.it, Claudio Malacalza è stato eletto Segretario generale dello Spi-Cgil locale e nel suo discorso ha annunciato iniziative “per avere la perequazione automatica totale delle pensioni” e per combattere l’erosione del potere di acquisto delle pensioni. Nella relazione annuale della Covip, come riporta mornigstar, si legge invece che “le verifiche in materia di trasparenza delle forme pensionistiche complementari hanno costituito un importante profilo di attenzione da parte dell’Autorità, al fine di consentire agli iscritti di avere la piena consapevolezza delle proprie scelte sia in fase di adesione sia nel corso del rapporto di partecipazione”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI AIELLO

Alla Camera è iniziata la discussione delle mozioni sulle pensioni minime che verranno votate la prossima settimana. Come riporta Ansa, Davide Aiello ha detto in aula che “come rappresentanti del M5s, abbiamo un impegno ineludibile verso i cittadini che hanno dedicato la loro vita al lavoro e ora si trovano in una fase della loro esistenza in cui meritano sicurezza economica e dignità” e per questo il suo partito ha presentato “una mozione per chiedere al Governo di prendere degli impegni chiari al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche, rispettando pienamente il principio costituzionale di adeguatezza dei trattamenti previdenziali”. E, in primo luogo, “chiediamo al Governo di garantire che il trattamento minimo del regime generale dell’Inps sia almeno pari a 1.000 euro netti al mese”.

LE MOSSE OLTRE L’AUMENTO DELLE MINIME

Allo stesso tempo, ha aggiunto il deputato di M5s, “proponiamo l’introduzione di una detrazione dell’Irpef progressiva, fino a determinate soglie di reddito, per i pensionati. Inoltre, riteniamo necessario riorganizzare e armonizzare le detrazioni per i redditi da pensione, estendendo le misure già previste dalla legge n. 234/2021. Un altro punto cruciale che solleviamo è la necessità di adottare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni. E ancora: riteniamo opportuno valutare l’opportunità di separare contabilmente la spesa per le pensioni maturate a fronte dei contributi versati dalla spesa di pura assistenza. Questo potrebbe comportare la ricostituzione della Commissione tecnica incaricata dello studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali”.

