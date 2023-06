Riforma pensioni 2023/ Manageritalia ricorda il blocco delle indicizzazioni sopra i 2.100 euro

LE PAROLE DI MANTOVANI

In occasione dell’assemblea di Manageritalia, il Presidente Mario Mantovani ha detto di condividere “l’impianto generale del disegno di legge delega di riforma del sistema tributario”. Tuttavia, come riporta Adnkronos, non ha nascosto delle critiche sull’Irpef, “che è rimasta quasi l’unica imposta progressiva ed è fortemente squilibrata: un grande segmento sotto i 35.000 euro, in cui sono comprese le fasce più deboli, ma anche casi non irrilevanti di evasione, non paga o paga di fatto un’imposta inferiore al 10%, tra i 25 e i 50.000 il prelievo aumenta rapidamente e sopra quella soglia raggiunge livelli riservati in altri paesi ai più ricchi, o comunque ai redditi di oltre 100.000 euro”. Anche perché “tutte le misure e le forme di ristoro che sono state erogate durante la pandemia, durante la crisi energetica e la guerra in Ucraina, sono state rese possibili grazie all’enorme carico fiscale gravante sui redditi medio alti, da ultimo anche con il blocco della perequazione sulle pensioni sopra i 2.100 euro”.

SINDACATI E POLITICA/ Se Cgil e Parlamento remano contro la crescita del lavoro

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PEDRETTI

In occasione dell’assemblea nazionale unitaria dei sindacati dei pensionati, Ivan Pedretti ha detto che “il Governo è un po’ sordo, per cui proveremo ad alzare la voce, in particolar modo per rivendicare un sistema sanitario universale e uguale per tutto il Paese, cosa che invece sta rischiando di indebolirsi e stanno aumentando le forme di privatizzazione”. Come riporta collettiva.it, il Segretario generale dello Spi-Cgil ha aggiunto: “Vorremmo un fisco più equo e la quattordicesima per le pensioni più basse. Vorremmo che fosse finanziata la legge sulla non autosufficienza: visto che la legge l’abbiamo conquistata, ora va sostenuta. Per cui bisogna che il governo stanzi finanziamenti significativi a sostegno della sanità, della non autosufficienza e del fisco”.

Riduzione contributi INPS/ Busta paga più "gonfia": i requisiti

LO SVANTAGGIO DEI CONTRATTI PART-TIME

Tramite invece un quesito posto a “L’esperto risponde”, Il Sole 24 Ore ricorda che il montante contributivo delle pensioni è “costituito dai versamenti effettuati mensilmente”, che a loro volta dipendono dalla retribuzione. Quindi, con un lavoro part-time si avrà una pensione più bassa. Invece, intervistato dall’edizione di Cesena del Resto del Carlino, Giancarlo Boschi, ex lavoratore del Petrolchimico di Ravenna, chiede al Governo che “stipendi e pensioni siano realmente adeguati al costo della vita e all’inflazione. Non lo chiederei solo per noi pensionati, ma per i nostri figli: continuando di questo passo, finiranno per percepire pensioni da fame”. L’edizione online di Repubblica spiega invece che Previndai, il fondo pensione dei dirigenti industriali, ha raggiunto un patrimonio di 13,7 miliardi di euro complessivi.

Salario minimo 2023/ Sindacati propongono 9€ all'ora, ma sorge problema di equità

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA