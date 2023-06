Riforma pensioni 2023/ Le promesse sulla previdenza di Berlusconi

BERLUSCONI E LE PROMESSE SULLA PREVIDENZA

Su La Notizia viene evidenziato che Silvio Berlusconi “ha sempre promesso mari e monti”, anche per quel che riguarda i pensionati, “dall’innalzamento delle pensioni minime ad almeno 1 milione di lire al mese promesso nel contratto del 2001, e solo parzialmente realizzato per una platea limitata da alcuni criteri, siamo passati alle pensioni minime a mille euro promesse nell’ultima campagna elettorale”. E anche in un altro lutto che ha colpito in questi giorni il mondo politico, ovvero la morte di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi e sua “fidatissima, a volte molto critica, consigliera”, come evidenzia Ansa, si parla di previdenza. Infatti, si spiega che la Franzoni era una “cattolica sociale, sorridente ed estroversa, i suoi studenti la soprannominarono ‘Google’ per l’inesauribile memoria sui temi di suo interesse. Ma mai disposta a mettere da parte le sue idee, anche con il marito. Quando era presidente del consiglio gli tirò le orecchie, pubblicamente, sia sulla riforma delle pensioni, sia sulla scarsa presenza femminile nel suo esecutivo”.

RIFORMA PENSIONI, LA QUATTORDICESIMA ANCHE AGLI EX INPGI 1

Il Sole 24 ore ricorda che l’Inps ha comunicato i limiti reddituali relativi all’erogazione della quattordicesima e che “a seguito del trasferimento all’Inps, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta da ex Inpgi 1 (per giornalisti con contratto di lavoro subordinato), dalla medesima data il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex Inpgi in possesso dei requisiti reddituali previsti. Le pensioni liquidate nei sistemi ex Inpgi con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022 e, per la quattordicesima 2023, vengono elaborate nei sistemi informatici ex Inpgi. Per il 2022, se il pensionato ne fa richiesta e ne abbia titolo, la quattordicesima spetta nella misura massima di 6/12, da riproporzionare ulteriormente in caso di decorrenza nei mesi successivi al trasferimento a Inps”.

LE PAROLE DI ZILLI (ANP-CIA)

Intanto a Bruxelles si è tenuta l’Assemblea generale di Age Platform Europe, la più grande rete europea di organizzazioni di persone anziane, che ha riunito i rappresentanti di 26 Paesi, tra cui l’Associazione nazionale pensionati di Cia-Agricoltori Italiani. Daniela Zilli, Segretaria nazionale dell’Anp-Cia, ha detto che “bisogna vincere la sfida delle pensioni valutando sia i cambiamenti demografici che l’aumento dei livelli di povertà e ricercando un giusto equilibrio tra i vincoli di bilancio. Perché è necessario garantire agli anziani assegni adeguati e sostenibili, oggi e domani”. Per questo, ha aggiunto, “Anp collabora attivamente con Age, la più importante rete Ue per la rappresentanza e la tutela degli anziani e, attraverso Cia, con tutte le altre istituzioni comunitarie”.

