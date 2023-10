Riforma pensioni 2023/ La manipolazione delle rivalutazioni

L’ANALISI DI CAZZOLA

In un articolo pubblicato su Formiche.net, Giuliano Cazzola evidenzia che “per ridurre la spesa o racimolare entrate (che possono essere anche importanti) le leggi di bilancio provvedono a manipolare la scala delle rivalutazioni. In questo modo il minor costo della rivalutazione prevista diventa un’entrata. L’intervento più invasivo si effettua di solito salvaguardando la perequazione al 100% fino ad un predefinito multiplo del trattamento minimo, rimodulando a salire l’aliquota o addirittura sospendendone l’applicazione per un certo numero di anni. Con questo giochino i governi tappano altri buchi quasi sempre a favore dei pensionandi. Il bello è che nessuno protesta. È sufficiente che il governo affermi di aver tutelato le pensioni più basse a scapito di quelle d’oro, per poter fare la figura del giustiziere. La caccia al pensionato benestante è diventata prassi talmente diffusa e ripetuta che neppure i soggetti colpiti dai tagli (ripetuti in vario modo tutti gli anni) non si azzardano nemmeno a protestare per timore di essere zittiti e vilipesi, sottoposti al comune ludibrio per aver osato difendere un privilegio”.

DENTRO LA NADEF/ Ecco i numeri che fanno crescere il debito pubblico

RIFORMA PENSIONI, LE RACCOMANDAZIONI OCSE

Come sottolinea Confesercenti, l’Ocse, nel rapporto “Economic Policy Reforms 2023 – Going for Growth”, sottolinea la necessità per il nostro Paese di varare riforme “per sbloccare il potenziale dell’economia”, perché “i tassi di partecipazione e occupazione rimangono bassi rispetto agli altri Paesi Ocse, in particolare nel Sud del Paese e tra le donne”. Per rilanciare la propria economia, l’Italia dovrebbe “promuovere la concorrenza, soprattutto nei servizi, garantendo la piena e rapida attuazione della riforma della concorrenza approvata nel 2022”. Inoltre, il nostro Paese dovrebbe anche “restringere i requisiti per il pensionamento anticipato per aumentare la partecipazione alla forza lavoro e migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico”.

CAOS MIGRANTI/ "Con Berlino un compromesso si trova, ora è più grave il ricatto di Tunisi"

IL DIRITTO ALLA PENSIONE SUPPLEMENTARE

Intanto il patronato Acli ricorda che “il diritto alla pensione supplementare nasce quando un lavoratore ha versato per dei brevi periodi in gestioni differenti dalla principale senza raggiungere diritto a pensione. La pensione supplementare è “una prestazione erogata dall’Inps a domanda e, affinché possa essere richiesta, prevede il possesso di determinati requisiti, ovvero: essere in possesso dell’età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia (67 anni nel 2023); essere già titolare di una pensione ‘principale’, e quindi interruzione del rapporto lavorativo; Avere almeno un contributo settimanale all’interno della gestione nella quale viene richiesta la pensione supplementare”.

MIGRANTI E PM/ Il governo è finito in una guerra ideologica tra procure

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA