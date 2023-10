Riforma pensioni 2023/ Nella scuola possibile restare in servizio fino a 71 anni

POCHI CAMBIAMENTI PER LA SCUOLA

In un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore viene ricordato che “il cantiere previdenziale avviato dal ministro del Lavoro, Marina Calderone in vista della Legge di bilancio non impatterà, almeno per il momento, sugli insegnanti”. I quali, entro il 23 ottobre, dovranno presentare domanda per la cessazione dal servizio che avrebbe effetto dal 1° settembre 2024. “Sempre entro il 23 ottobre 2023, va presentata la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età, ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione”, spiega il quotidiano di Confindustria, ricordando anche che “non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo d’ufficio, ma è possibile restare in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età per maturare i requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Intervistato da Repubblica, Claudio Durigon spiega che l’intervento sulle indicizzazioni delle pensioni “fatto l’anno scorso vale due anni. In questo momento escludiamo di tornarci e pensiamo ai giovani, alle donne e ad alzare le pensioni minime”. Il sottosegretario al Lavoro evidenzia anche che Opzione donna “così com’è non funziona. La stretta ha ridotto le adesioni, poco sopra il migliaio. Stiamo valutando l’Ape rosa, di inserire cioè una speciale categoria dell’Ape sociale che comunque vogliamo ampliare. Valutiamo anche altre strade. A 62 anni le donne in media hanno solo 28 di contributi. Il problema esiste”. Per quanto riguarda i giovani, l’obiettivo è cambiare “quel requisito che impedisce a chi è totalmente contributivo di uscire a 64 anni con 20 di contributi perché deve avere una pensione 2,8 volte l’assegno sociale. Cambieremo il 2,8”.

FLESSIBILITÀ SOSTENIBILE DOPO QUOTA 41

Quanto alle misure di riforma delle pensioni e al superamento della Legge Fornero, l’esponente della Lega sottolinea che verrà confermata “Quota 103 per un altro anno, una misura tutt’altro che flop: a settembre 25 mila domande, di cui 15 mila accolte. Siamo quasi al 70% di tiraggio, molto alto. Poi faremo Quota 41. E infine arriverà la nostra flessibilità sostenibile”, che consiste nel “puntare a uscire prima, ad esempio a 64 con 20 di contributi. Potendo conteggiare nella contribuzione più cose: riscatto della laurea, agevolazioni delle aziende, rendita da pensione integrativa”. Riguardo la manovra, Durigon spiega di non aspettarsi “una bocciatura né dall’Europa, né dai mercati, né dalle agenzie di rating. Non siamo un Governo spregiudicato. E infatti lo spread è già sceso”.

