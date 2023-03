RIFORMA PENSIONI 2023/ Per medici a pediatri di base arriva l’App (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, ENPAM OFFRE L’APP

Come spiega Avvenire, per i medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta l’Enpam offre una nuova formula pensionistica chiamata App, acronimo di Anticipo della prestazione previdenziale. Coloro che hanno maturato i requisiti per il pensionamento potranno, nel caso decidano di continuare a lavorare part-time con una riduzione dell’impegno lavorativo in una percentuale tra il 30% e il 70%, di conservare “il compenso da medico convenzionato corrisposto dall’Asl per l’attività che si continuerà a svolgere e ricevendo per la restante parte un assegno sotto forma di anticipo della prestazione previdenziale gestita dall’Enpam. Gli uffici dell’ente stanno predisponendo la procedura online per richiedere l’anticipo direttamente dall’area riservata”.

Amici 2023, rivolta per Alessio Cavaliere/ Bocciato all'audizione: eliminato?

LA CONDIZIONE DA RISPETTARE

L’App sarà però accessibile a condizione che “il medico anziano venga affiancato da un medico più giovane che si farà carico dell’attività lasciata scoperta, percependo la relativa retribuzione e ottenendo subito una convenzione a tempo indeterminato. Dopo un periodo di prova, “entrambi i medici – il titolare e l’incaricato – devono manifestare la volontà di avviare definitivamente l’App”. Il quotidiano della Cei specifica che “a fronte del numero di giovani medici da convenzionare che si stima in numero largamente inferiore ai pensionamenti previsti nei prossimi anni (col rischio per milioni di cittadini di non trovare un medico di propria scelta), il Presidente dell’Enpam Alberto Oliveti auspica un consistente aumento dallo Stato e dalle Regioni delle borse di formazione in medicina generale e di specializzazione in pediatria”.

Martina Zaghi, duetto con Nek a "Dalla Strada al Palco"/ "Ti sostituisco a Renga!"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Joe Bless, sorpresa della mamma a "Dalla Strada al Palco"/ "8 anni senza te, manchi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA