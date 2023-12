Riforma pensioni 2023/ L’illusione sul contributo degli immigrati

L’ANALISI DI IERO

In un post publicato su Econopoly, blog del sito del Sole 24 Ore, Antonino Iero, già responsabile del Centro Studi e Ricerche Economiche e Finanziarie di UnipolSai, spiega che “il contributo degli immigrati alle pensioni del futuro si avrebbe solo laddove questi fossero inseriti in posti di lavoro in regola con le normative fiscali e contributive. Così, purtroppo, nella maggior parte dei casi non è e non sembra vi siano realistiche condizioni affinché questo avvenga. Peraltro, una buona parte degli immigrati arriva in Italia con la ferma intenzione di andarsene verso i più ricchi Paesi del Nord Europa; una discreta quota di chi rimane trova lavori precari e in “nero” (agricoltura, edilizia, logistica); altri ancora non riescono ad andare oltre strategie di pura sopravvivenza”. Per riequilibrare il sistema pensionistico, evidenzia Iero, occorre aumentare i salari, e quindi i contributi previdenziali, tramite un incremento della produttività.

SUPERBONUS/ Ecco quanto ci costa il green così come "l'Europa" lo vorrebbe

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA RELAZIONE TECNICA ALLA MANOVRA

In un articolo su Sole 24 Ore viene evidenziato che “in base alla relazione tecnica della Legge di bilancio 2024, l’anno prossimo dovrebbero accedere a Quota 103, Opzione donna e Ape sociale complessivamente quasi 32mila persone. Le stime relative alla legge 197/2022 indicavano quasi 60mila uscite nel 2023”. Dunque dall’anno prossimo scatterà una stretta sui pensionamenti anticipati di non poco conto. Rispetto a Quota 103, infatti, potrebbe diventare conveniente il pensionamento di anzianità con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’età, anche perché non prevede nessun ricalcolo contributivo dell’assegno. Il quotidiano di Confindustria ricorda in ogni caso che due novità della manovra “cumulate, determineranno maggiori pensionamenti rispetto alle regole attuali”.

RIFORMA PENSIONI/ I tre possibili interventi del 2024 (lasciando intatta la Legge Fornero)

GLI INTERVENTI SULLE PENSIONI CONTRIBUTIVE

Si tratta “degli interventi sulle pensioni di vecchiaia e anticipata calcolate interamente con il metodo contributivo (attualmente riguardano nella maggior parte dei casi autonomi e parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps). Lasciando invariati i minimi di età (67 anni per la vecchiaia, 64 per l’anticipata) e di contributi (20 anni) si interviene sull’importo minimo mensile necessario per accedere al pensionamento: per la vecchiaia sarà pari all’assegno sociale (nel 2024 circa 534 euro lordi al mese) invece dell’attuale 1,5 volte; per l’anticipata passerà da un minimo di 2,8 volte l’assegno sociale, a 3 volte in via generale (ridotto a 2,8 volte per donne con un figlio e a 2,6 con almeno due figli). L’effetto combinato di questi due interventi dovrebbe corrispondere a 5mila pensioni in più l’anno prossimo rispetto alle regole attuali”.

Riforma pensioni 2024/ Verdetto della Camera: novità pre sentenza (29 dicembre 2023)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA