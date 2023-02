RIFORMA PENSIONI 2023/ Saraceno contro Opzione donna: meglio l’Ape sociale

RIFORMA PENSIONI, IL COMMENTO DI SARACENO

In un articolo su Repubblica, Chiara Saraceno spiega che la versione di Opzione donna prevista nella Legge di bilancio, “stringendo i paletti all’accesso e senza modificare la penalizzazione, accentua l’assegnazione alle donne, e solo a loro, della responsabilità di cura per familiari non autosufficienti. Avere un familiare non autosufficiente è infatti una delle condizioni che vi dà accesso. Allo stesso tempo introduce elementi di discriminazione al contrario. Tutti i nuovi requisiti, pur riferendosi a situazioni di grave difficoltà, riguardano solo le donne” e “non si capisce perché un uomo nelle stesse condizioni non possa avere la stessa possibilità. Soprattutto non si capisce perché mantenere l’Opzione donna e non, invece, utilizzare l’Ape sociale, che già prevede queste fattispecie, ma ha requisiti di età e anzianità contributiva differenti, modificandola dove necessario”.

LA CRITICA A OPZIONE DONNA

Per la sociologa, “sarebbe opportuno che i sindacati discutessero di questo, invece di difendere un istituto che svantaggia le donne ed è discriminatorio. Capisco che per molte donne appaia l’unica soluzione possibile, ma è ingiusta per loro, che dovrebbero aver diritto a non essere messe nella condizione di dover scegliere tra il lavoro e le responsabilità di cura, pagandone anche il prezzo in termini economici, come se non lo avessero già pagato con carriere lavorative e contributive interrotte o con scarsa progressione. Distinzione di sesso si può, invece, mantenere, per quanto riguarda la valorizzazione, a fini pensionistici, dell’aver avuto figli. Non tanto per consentire anticipi pensionistici, come mi sembra intenda fare il governo, ma per arricchire, tramite contributi figurativi, il montante contributivo, quindi la pensione delle madri, riconoscendo il valore del tempo dedicato alla cura”.

