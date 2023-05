Riforma pensioni 2023/ Il richiamo dell’Ue alla Legge Fornero

LE RACCOMANDAZIONI UE

Nelle raccomandazioni della Commissione europea inviate all’Italia viene ricordato che, a causa della necessità di indicizzare gli assegni all’inflazione, la spesa pensionistica del nostro Paese continuerà a salire nel prossimi anni, aggravando una situazione resa già difficile dalle misure di riforma delle pensioni varate negli anni scorsi. In questo senso Bruxelles rimarca che Quota 100 ha aumentato la spesa pensionistica di 25 miliardi tra il 2019 e il 2022. Considerando poi Opzione donna e Ape social, l’età effettiva di ritiro dal lavoro è stata nel 2021 pari a 63,9 anni, contro quella pensionabile fissata a 67 anni. Secondo la Commissione europea, per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico italiano nel lungo termine “è essenziale implementare pienamente la riforma del 2011”. Bruxelles raccomanda quindi di evitare misure temporanee che facilitino il pensionamento anticipato, accelerando invece il passaggio al sistema contributivo pieno.

RIFORMA PENSIONI, I DATI INPS

Dall’Osservatorio Inps sulla gestione dei dipendenti pubblici emerge, come riporta Ansa, che le pensioni degli ex statali “liquidate nel 2022 sono 155.945 con un calo del 9,4% sul 2021 quando era ancora in vigore Quota 100”. Tuttavia, “il numero delle pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici vigenti al 1° gennaio 2023 è pari a 3.107.983, in aumento rispetto all’anno precedente dello 0,8%. L’importo complessivo annuo delle pensioni (importo complessivo mensile moltiplicato 13) è di 83.318 milioni di euro, con un incremento percentuale del 5,2% rispetto al 2022. L’importo medio mensile delle pensioni vigenti è pari a 2.062,13 euro”. Inoltre, emerge che “quasi sei pensioni su dieci tra le vigenti sono state liquidate in anticipo rispetto all’età di vecchiaia”.

LA PREVALENZA DI PENSIONI ANTICIPATE

Infatti, il 58,9% delle pensioni sono di anzianità/anticipate, “con un importo complessivo annuo pari a 54.416 milioni di euro mentre il 14,3% sono pensioni di vecchiaia con importo complessivo annuo di 13.736 milioni di euro. Le pensioni di inabilità sono il 6,5% e il restante 20,3% è costituito, complessivamente, dalle pensioni erogate ai superstiti di attivo e di pensionato. Il 59,6% del totale dei trattamenti pensionistici è erogato alle femmine, contro il 40,4% erogato ai maschi. In tutte le categorie di pensione, eccetto la categoria delle pensioni di inabilità, si rileva una maggior presenza di pensionate sui pensionati, con differenziazione massima nelle pensioni ai superstiti”. Guardando alle pensioni maggiori la spesa maggiore è per i dipendenti dello Stato, con un importo medio mensile di 2.132,97 euro.

