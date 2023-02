RIFORMA PENSIONI 2023/ Tridico e la sostenibilità dell’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Pasquale Tridico ricorda che “ogni tanto si leva qualche voce di allarme sulla sostenibilità dei conti” dell’Inps,, ma “si deve partire da un punto fondamentale: la sostenibilità di un ente previdenziale si regge sul lavoro e sul mercato del lavoro. Quanto più ampio è il numero dei lavoratori, tanto più salda è la sua sostenibilità. Dunque, oggi, quando parliamo di sostenibilità, si deve parlare di lavoro. Dobbiamo fare di tutto per far emergere il nero e aumentare l’occupazione, soprattutto al sud, soprattutto di giovani e donne, aumentare comunque l’occupazione in generale. Questa è la vera sfida, ancor più nel nostro modello a ripartizione, per cui tanto più riusciamo ad aumentare i tassi di occupazione, tanto più sostenibili diventano le pensioni di oggi e di domani”.

IL CALO DEL RAPPORTO LAVORATORI/PENSIONATI

Intervistato da primapaginanews.it, il Presidente dell’Inps spiega che “oggi il nostro rapporto tra lavoratori e pensionati è di 1,4 (1 pensionato per ogni 1,4 lavoratori); in futuro, se si conferma il trend demografico, il rapporto scenderà nel 2050 a 1 a 1. Chiaramente, non si tratta di un fatto positivo e dobbiamo fare di tutto per invertire questo andamento demografico e far incrementare questo rapporto, o quanto meno non farlo ridurre”. Tridico evidenzia anche che “spesso i diritti di famiglie, lavoratori e pensionati rimangono inespressi, non vengono richieste le prestazioni cui si ha diritto: oggi si possono ottenere solo dopo aver fatto domanda. Non sarà più così. Sarà sempre più l’Inps a comunicare ai cittadini a quali prestazioni possono accedere: basterà accettare di ricevere tutte le informazioni nella nuova piattaforma Mylnps e da qui partiranno di volta in volte le notifiche personalizzate”.

