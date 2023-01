RIFORMA PENSIONI 2023/ Usb Pensionati: Quota 103 non abroga la Fornero

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DELL’USB PENSIONATI

Secondo l’Usb Pensionati, con la Legge di bilancio in tema di riforma delle pensioni il Governo mostra di rinunciare “a mettere mano all’intero sistema uscito dalle riforme Dini e Fornero con la modifica strutturale sia del diritto che della misura”. Con Quota 103, per esempio, “dopo Quota 100 e 102, non viene abrogata la ‘legge Fornero’ e si conferma l’età anagrafica di 67 anni come requisito per il pensionamento, insieme con la sua revisione periodica in funzione dell’aspettativa di vita che anche nella nuova tabella per il 2023 e 2024 individua in 71 anni il tetto per la definizione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo utili per il calcolo dell’importo della pensione. Argomento che non viene affatto toccato dall’intervento del Governo”.

LA CRITICA SULLA RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI

Secondo l’Usb Pensionati, “otre alla modifica del meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni il Governo ha deciso di intervenire per aumentare il valore delle pensioni minime inferiori o pari al trattamento minimo (525,38) solo per gli anni 2023 e 2024, riconoscendo per il 2023 un’ulteriore quota percentuale di rivalutazione pari a 1,5% elevati a 6,4% per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni e di 2,7% per l’anno 2024, rispetto al valore del trattamento minimo in vigore prima dell’applicazione delle nuove disposizioni. L’aumento del 6,4% delle pensioni minime valido solo per gli ultrasettantacinquenni e solo per l’anno 2023 porta il valore della pensione minima a 597,33 euro”, “valori assolutamente inaccettabili, che si limitano a mantenere solo una parzialissima difesa del potere di acquisto, rispetto al reale costo della vita”.

