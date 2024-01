Riforma pensioni 2024/ Le promesse mancate ricordate da Guerra (Pd)

LE PAROLE DI GUERRA

Maria Cecilia Guerra, commentando le dichiarazioni di Claudio Durigon, sottolinea che “la futura realizzazione della promessa Quota 41 (che pure, secondo l’Inps costerebbe comunque 75 miliardi nei primi dieci anni) si arricchisce di un ricalcolo contributivo, non certo raccontato in campagna elettorale. Ma se questo riguarda il futuro, il presente non è meno preoccupante: avevano promesso di rendere strutturale Opzione donna e di confermare Ape sociale: la prima è stata massacrata dalle due ultime leggi di bilancio, per la seconda sono stati inaspriti i requisiti di accesso”. La deputata del Pd aggiunge poi che “Durigon ascrive alla Lega il merito di avere stoppato l’aggancio delle pensioni anticipate alla speranza di vita, ma con la legge di bilancio l’hanno riattivata con un anno di anticipo. Hanno fatto cassa limitando l’indicizzazione delle pensioni medio alte, dopo aver promesso la rivalutazione di tutte le pensioni. Forse questo non era l’anno della riforma pensionistica, ma se il buongiorno si vede dal mattino…”.

RIFORMA PENSIONI, L’ATTIVITÀ DELLE CAMERE

Come spiega Il Sole 24 Ore, “nei giorni scorsi la Commissione bicamerale di controllo sull’attività degli enti di previdenza, presieduta da un altro esponente del Carroccio, Alberto Bagnai, ha approvato l’avvio di ben due indagini conoscitive. La prima, che ha l’orizzonte di un anno, mira a indagare sullo stato di salute della previdenza integrativa, in particolare sul ruolo di casse e fondi in relazione allo sviluppo del mercato finanziario e al loro contributo alla crescita dell’economia reale. La seconda indagine, da completare entro la fine del 2025, guarda invece alla sostenibilità di lungo periodo delle varie gestioni pensionistiche e alle sfide che la transizione demografica e l’evoluzione del mondo delle professioni pongono al sistema previdenziale”.

IL GRUPPO DI LAVORO DEL CNEL

Il quotidiano di Confindustria ricorda anche che, oltre alle Camere, anche il Cnel punta a essere protagonista della partita sulla riforma delle pensioni. Infatti, “come ha annunciato il suo presidente Renato Brunetta in un’audizione parlamentare a dicembre, ha, a sua volta, già deciso di formare uno specifico gruppo di lavoro per ‘produrre riflessioni di alto profilo su sostenibilità economica ed equità intergenerazionale’. Anche perché, secondo lo stesso Brunetta, senza un rapido riordino, il rischio di un collasso dell’intero sistema previdenziale è da considerare verosimile. Una valutazione, quella del presidente del Cnel, scaturita anche dalla lievitazione dei costi pensionistici”. La Ragioneria Generale dello Stato stima infatti che nel 2040 la spesa per pensioni arriverà al 17% del Pil.

