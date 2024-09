RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero è tornata a parlare di riforma delle pensioni 2024. Ospite della trasmissione L’aria che tira, in onda su La7, l’ex ministra del Lavoro ha evidenziato che la Premier Meloni non ha ancora spiegato agli italiani che tra le cose che occorre fare in questo Paese c’è anche quella di toccare l’età di pensionamento. Per questo si dice certa che nella Legge di bilancio ci sarà ben poco riguardo interventi volti alla flessibilità pensionistica. Fornero ha anche sottolineato che sarebbe stato opportuno che Meloni, oltre a spiegare che non ci saranno più Superbonus, visto il suo elevato costo, avesse riconosciuto che anche le risorse di Quota 100 si sarebbero potute utilizzare in modo più proficuo.

RIFORMA PENSIONI 2024, L’ANALISI DELL’USB

Sempre a proposito di manovra e riforma pensioni 2024, Antonio Tajani ha intanto spiegato che c’è già stato un incontro tra la delegazione di Forza Italia e il ministro dell’Economia Giorgetti per chiedere, tra le altre cose, l’aumento delle minime, e che si tratterà di capire se, in base alle risorse disponibili, sarà possibile accogliere tale richiesta. L’Unione sindacale di base esprime invece preoccupazione soprattutto per la possibilità che si continui a non garantire una piena rivalutazione degli assegni e si preveda un ricalcolo contributivo della pensione. Senza dimenticare la paventata destinazione di una quota del Tfr, pari al 25%, ai fondi pensione, che, a detta del sindacato di base, viene “camuffata” come prima introduzione di una pensione di garanzia per i giovani.

