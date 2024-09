RIFORMA PENSIONI 2024, LE PAROLE DI TAJANI

Mentre Antonio Tajani ribadisce che tra gli impegni di Forza Italia in vista della manovra c’è quello di fare in modo che le pensioni minime vengano portate a 1.000 euro netti al mese, l’Unione sindacale di base evidenzia che nonostante nei primi sette mesi dell’anno ci siano state maggiori entrate fiscali per oltre 19 miliardi rispetto a quanto inizialmente preventivato, non ci saranno interventi per aumentare le pensioni e i salari dei dipendenti pubblici. E a proposito dei lavoratori statali, il sindacato di polizia Coisp si oppone all’ipotesi di aumentare l’età pensionabile degli appartenenti alle forze dell’ordine portandola a 62 anni. Intanto Pasquale Tridico, europarlamentare M5s ed ex Presidente dell’Inps, propone di rendere strutturale l’Ape sociale.

RIFORMA PENSIONI 2024, L’AUSPICIO DI ORLANDO

L’esperto previdenziale Mauro Marino, in un articolo pubblicato su pensionipertutti.it, evidenzia invece che la Legge Fornero non verrà superata, ma anzi mantenuta dal Governo Meloni e l’esponente del Partito democratico, nonché ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando si augura invece che l’Esecutivo non proceda a un nuovo intervento penalizzante sulle rivalutazioni degli assegni in essere, facendo così sui pensionati. Del resto la situazione dei conti pubblici, come ricorda il deputato di Azione Giulio Sottanelli, vede le pensioni assorbire la maggior parte della spesa dello Stato. La Fnp-Cisl Marche, intanto, ha dato il via al progetto di digitalizzazione informatica per pensionati dal titolo “Non ti far isolare”.

