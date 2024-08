RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CHELLI

Mentre i pensionati oggi riceveranno il loro assegno mensile di agosto, senza distinzioni tra chi lo fa accreditare in banca e chi in posta, il Presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli ricorda quanto il sistema pensionistico rischi di risentire dell’impatto demografico che porterà il nostro Paese a perdere più di quatto milioni di abitanti, circa il 7% del totale, entro il 2050. È chiaro che nel momento in cui calano le nuove nascite tutto questo porta ad avere sempre meno potenziali lavoratori attivi, in grado di alimentare coi loro contributi il sistema pensionistico, e sempre più pensionati cui erogare un assegno. Secondo Chelli, intervistato da Repubblica, discutere di anticipi pensionistici nel nostro Paese vuol dire non ragionare sui dati demografici.

I NUMERI DELLE PENSIONI/ L'anomalia che pesa sull'Italia sempre più vecchia

IL MESSAGGIO INPS

Tra l’altro non si può trascurare il fatto che i giovani iniziano a lavorare e a versare contributi piuttosto in là con gli anni rispetto alla media europea. Angelo Vaccariello, sul Riformista, suggerisce di migliorare il sistema di istruzione e di diminuire la pressione fiscale sul lavoro, in modo che si possano offrire contratti con buone retribuzioni anche a quanti si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro. Intanto c’è da segnalare che l’Inps ha comunicato che gli iscritti all’Enpam e alla Cassa Geometri potranno chiedere il ricongiungimento dei contributi esclusivamente per via telematica. Nei prossimi mesi anche per altre casse professionali dovrebbe entrare in funzione lo scambio di informazioni per via telematica, in modo da accorciare i tempi delle pratiche.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Brambilla vs Giorgetti e il taglio del cuneo fiscale (ultime notizie 29 luglio)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI