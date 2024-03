Riforma pensioni 2024/ Le disparità ricordate da Sileoni (Fabi)

LE PAROLE DI SILEONI

Il Segretario generale della Fabi Lando Maria Sileoni ricorda che in tutta Italia “si riscontra una ampia disparità tra uomini e donne nell’accesso al credito bancario. È un problema che nasce in banca, ma non è responsabilità delle banche se, purtroppo, esistono queste differenze, che nascono da lontano, da ragioni sociali e anche culturali. Le medesime disparità si riscontrano, tra altro, per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni, più basse per le donne, fattori che poi condizionano l’accesso al credito”. Dal suo punto di vista, quindi, “è necessario studiare tutte le misure possibili per ridurre questi divari. La parità di genere non deve restare solo uno slogan, ma deve partire concretamente dall’inclusione finanziaria. Le banche, dal loro punto di vista, potrebbero fare la loro parte aumentando i prestiti dedicati a tasso agevolato”. Intanto Italia Oggi ricorda che il riscatto contributivo fino a 5 anni pagato tramite i premi di produzione dal datore di lavoro può essere portato in deduzione dal reddito di quest’ultimo.

Secondo Caterina Vaiti, Segretaria Confederale Cgil Calabria e responsabile del Coordinamento Donne Cgil Calabria, come riporta corrieredilamezia.it, “bisogna rimettere mano al sistema pensionistico e riconoscere anche il gap di genere provocato da carriere discontinue e bassi salari, garantendo il riconoscimento del lavoro di cura prestato in ambito familiare, che, purtroppo, anche a causa degli scarsi investimenti in welfare, è ancora quasi esclusivamente a carico delle donne”. Restando in casa Cgil, ma spostandoci a Genova, in occasione dell’8 marzo viene ricordato che “le disparità salariali, le difficoltà ad accedere a molte professioni, il lavoro familiare di cura, sono solo alcuni degli ostacoli che impediscono alle donne la piena realizzazione personale”.

La Cgil di Genova, come riporta genovaquotidiana.com, ricorda che un altro elemento “che segna la discriminazione tra i generi è rappresentato dall’intensità di lavoro, dato che misura la prestazione lavorativa in giornate medie lavorate annue: le donne lavorano mediamente (dato 2022) 14 giorni in meno degli uomini, differenza in aumento rispetto al 2019 quando lo scarto era di 9 giornate. La condizione negativa di essere occupate poco e in condizioni precarie si scarica sulle retribuzioni dove la differenza media annua tra lo stipendio di un maschio rispetto ad una femmina è del 35 per cento, elemento che a cascata si ritrova anche nel reddito pensionistico medio con un divario del 30 per cento medio in meno sempre a scapito delle donne”.

