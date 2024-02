Riforma pensioni 2024/ Fondo clero, vantaggi Irpef solo per chi ha doppio assegno

I VANTAGGI DELLA RIFORMA IRPEF PER IL FONDO CLERO

Come ricorda Avvenire, “entra nel vivo la riforma delle imposte sui redditi dei lavoratori e dei pensionati. Vantaggiosa soprattutto per chi percepisce redditi entro 28mila euro. Per tutti i titolari di pensioni, compresi i sacerdoti nel Fondo di previdenza per il clero, l’Inps da venerdì 1° marzo applica la nuova tassazione sulla rata in riscossione, alla posta o in banca. La riforma è entrata in vigore dal 1° gennaio scorso, per cui la stessa rata include i conguagli relativi ai mesi di gennaio e di febbraio”. Qualcosa cambia in meglio per i sacerdoti che riscuotono anche una pensione pubblica come docenti di religione, considerando che la pensione di vecchiaia del Fondo clero sfiora i 9.000 euro, che il vantaggio fiscale si ha solo per redditi sopra i 15.000 euro e che l’Inps deve applicare l’Irpef sul reddito complessivo delle due pensioni. Ricordiamo che le pensioni di marzo saranno pagate venerdì 1 marzo e potranno essere prelevate, anche non in toto, il giorno stesso presso gli uffici postali, se non accreditate in banca.

RIFORMA PENSIONI, LA CONVENIENZA DEL RISCATTO DELLA LAUREA

In un articolo pubblicato su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, viene spiegato che il riscatto della laurea ai fini pensionistici può convenire di più alle donne che agli uomini. “Il riscatto degli anni di studio serve infatti a raggiungere prima il requisito basato sull’anzianità contributiva. Poiché le lavoratrici hanno questa tipologia di requisito, chiamato ‘pensione anticipata’, di un anno più breve (41 anni e 10 mesi) rispetto ai lavoratori (42 anni e 10 mesi di contribuzione), il riscatto di laurea può offrire un maggiore aiuto”. Tuttavia, “se si guarda alla variazione dell’importo dell’assegno pensionistico, vale la regola che ‘tempo e denaro’, quando si parla di pensioni, non vanno d’accordo. Ad un anticipo di quasi tre anni e mezzo, per chi è nel sistema contributivo, corrisponde un calo dell’assegno di circa il 13%”.

L’EFFETTO LEVA PER ALCUNE LAVORATRICI

Invece, “per le 55enni e 60enni, che hanno invece una quota retributiva, il calo sarebbe più ridotto (-8%) pur a fronte di un maggior anticipo del momento della pensione. Il riscatto di laurea, per queste lavoratrici, avrebbe perfino un effetto leva: riscattando 5 anni si andrebbe in pensione più di 5 anni prima: ciò accade perché anticipando il ritiro dal lavoro si risparmiano gli incrementi periodici dei requisiti pensionistici. Per la maggioranza di chi invece ha iniziato a lavorare più tardi, a partire dai 27 o 30 anni, il riscatto della laurea non avrebbe alcun effetto o addirittura potrebbe rivelarsi una beffa, costringendo ad andare in pensione più tardi, come accadrebbe ad esempio ad una lavoratrice 55enne che avesse iniziato a contribuire a 30 anni al netto di buchi contributivi”.

