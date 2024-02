Riforma pensioni 2024/ Nel Decreto Milleproroghe i compiti per il Comitato Previdenza Italia

LA MISURA NEL DECRETO MILLEPROROGHE

Il Decreto Milleproroghe ha cancellato la norma che attribuiva compiti e risorse di Previdenza Italia ad Assoprevidenza. Come spiega Il Sole 24 Ore, “dopo due decreti ritorna tutto quasi come prima”. Il Comitato Previdenza Italia avrà “il compito di aiutare, chi interessato, con analisi e valutazioni delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle Pmi, nonché promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria e favorire la costituzione di consorzi per gli investimenti nei fondi pensione. I programmi dovranno essere definiti sulla base di indirizzi formulati dal ministero del Lavoro e quest’ultimo dovrà anche indicare le modalità di rendicontazione da parte del Comitato al fine di ricevere le risorse previste a copertura dei costi di finanziamento, ipotizzati in due milioni di euro all’anno. Il Dm dovrebbe vedere la luce entro questo mese, secondo quanto scritto nel Milleproroghe e sempre entro febbraio dovrebbero essere erogati i fondi”.

RIFORMA PENSIONI, I TEMI SUL TAVOLO DEL GOVERNO

Come riporta Il Sole 24 Ore, il tema della riforma delle pensioni sembra non essere una priorità per l’Esecutivo, nonostante durante la conferenza stampa di fine anno (posticipata a inizio 2024) la Premier Giorgia Meloni avesse auspicato “di arrivare a una riforma strutturale della previdenza possibilmente attraverso un confronto con le parti sociali”. Le richieste di riapertura del tavolo da parte dei sindacati, infatti, sono rimaste inascoltate. Entro la fine dell’anno il Governo “dovrà decidere quali interventi adottare per il 2025 visto che a dicembre scadranno tutte le ‘misure ponte’ attualmente in vigore”, ma “ci sarà anche da capire se saranno varati gli interventi per dare più ‘appeal’, soprattutto tra i giovani, alla previdenza integrativa”.

LE PAROLE DI TAFARO

Il quotidiano di Confindustria ricorda in tale senso che la presidente del Consiglio nazionale degli attuari, Tiziana Tafaro, nel corso dell’audizione alla “Bicamerale” di controllo sugli enti previdenziali, ha suggerito di “valutare la costruzione di rendite della previdenza integrativa nelle quali ci sia una parziale condivisione di questi rischi con l’ente erogatore”, con l’obiettivo di aumentarne l’importo. “Una soluzione potrebbe anche essere rappresentata dalla scissione della rendita in più intervalli temporali, ipotizzando per esempio una rendita temporanea per gli anni relativi alla speranza di vita alla data della scelta, anche con periodicità variabile, e una rendita differita vitalizia, il cui rischio assicurativo potrebbe essere parzialmente condiviso con l’iscritto”, ha detto aggiunto Tafaro.

