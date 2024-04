Riforma pensioni 2024/ Due possibili soluzioni al gender gap

LE SCELTE CHE POSSONO AIUTARE LE DONNE

È nota l’esistenza di un gender gap pensionistico e in un articolo pubblicato su Affari & Finanza, inserto di Repubblica, vengono proposte due soluzioni, che possono essere entrambe percorse direttamente dalle lavoratrici. “Da una parte si può percorrere la strada della previdenza complementare, mettendo da parte anche piccole somme mensili con l’obiettivo di costruirsi una rendita aggiuntiva al momento della quiescenza; dall’altra non resta che migliorare la propria cultura finanziaria per pianificare al meglio gli investimenti, con un’ottica di lungo periodo. Diverse indagini hanno evidenziato che spesso la gestione dei risparmi familiari viene delegata all’uomo e questo contribuisce a limitare l’indipendenza economica delle donne. Quali sono i bisogni e gli approcci delle donne al mondo degli investimenti? Le ricerche in materia evidenziano una maggiore prudenza nell’assunzione dei rischi, ma anche una predisposizione maggiore ad adottare un orizzonte di lungo termine”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ L'ennesimo rinvio del Def che non aiuterà i giovani

RIFORMA PENSIONI, IL RISCHIO IN VISTA DELLA MANOVRA

In un articolo pubblicato su Repubblica viene ricordato che la prossima Legge di bilancio non sarà facile da redigere per il Governo. Dato che non potrà aumentare il deficit, se vorrà rinnovare alcune misure in scadenza quest’anno dovrà “scegliere cosa sacrificare e dove prendere i soldi che servono”. In questo senso “due fondi promettono riserve da cui attingere: fisco e poveri. Lì per ora ci sono 7 miliardi: 4 miliardi dai decreti di attuazione delle delega fiscale e 3 miliardi di avanzo dal taglio del Reddito di cittadinanza, visto che le nuove misure non stanno tirando come previsto. Un terzo ‘tesoretto’ potrebbe spuntare dalle pensioni. Senza interventi, dal primo gennaio torna l’indicizzazione all’inflazione più favorevole ai pensionati, quella calcolata per scaglioni, impostata da Prodi e ripresa da Draghi”.

SPY FINANZA/ I conti che rendono inevitabile una manovra correttiva in Italia

IL COSTO DELLE MISURE DA PROROGARE

Dunque, con la prossima manovra “il Governo potrebbe fare ancora cassa, dopo i 10 miliardi netti tolti alla rivalutazione nel triennio 2023-2025”. Il quotidiano romano ricorda anche che rinnovare le misure di riforma delle pensioni che scadono a fine anno, come Quota 103, Opzione donna, l’Ape social e l’aumento delle minime, costerebbe 630 milioni di euro. Non si tratta di una cifra particolarmente alta, ma vista la situazione dei conti pubblici potrebbe essere forse necessario “limare” ulteriormente queste misure, già più restrittive rispetto allo scorso anno. In questo senso già da qualche giorno ha ripreso a circolare l’ipotesi di un passaggio da Quota 103 a Quota 104, con l’innalzamento del requisito anagrafico da 62 a 63 anni (lasciando, quindi, invariato il requisito contributivo di 41 anni.

DOPO IL DEF 2024/ Il problema irrisolto su cui l'Europa (e i mercati) non faranno sconti

