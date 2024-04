Riforma pensioni 2024/ Per i fondi resta importante la sostenibilità

LA RICERCA DI GOLDMAN SACHS

Come riporta Teleborsa, da “una ricerca di Goldman Sachs Asset Management sui fondi pensione, che ha coinvolto 126 gestori di fondi e top manager in tutta Europa, che gestiscono patrimoni con una dimensione compresa fra meno di 500 milioni di dollari e più di 50 miliardi” emerge che “sono numerosi i fondi pensione europei che investono in sostenibilità e questo perché, dati i loro obiettivi di lungo termine, sono i soggetti più adatti a colmare il deficit di investimenti necessario a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, che è pari ancora a 4 trilioni di dollari, soprattutto nelle infrastrutture energetiche, idriche e di trasporto”. Stando al sondaggio, l’attenzione degli investitori verso gli investimenti sostenibili “è sia una questione finanziaria, sia di mitigazione del rischio e di generazione di rendimenti”. In particolare, “quasi un terzo degli intervistati (il 30%) afferma che il motivo principale per implementare un approccio di investimento sostenibile è la responsabilità fiduciaria propria di un gestore”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ALBINI

Come riporta Il Sole 24 Ore, nel corso dell’audizione presso la Commissione parlamentare per il controllo delle forme previdenziali, Pierangelo Albini, direttore dell’area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria, ha ricordato che potrebbero esserci situazioni di fondi o enti dei professionisti che potrebbero richiedere un intervento dell’Inps come accaduto con l’Inpgi. Si tratta di “situazioni da processare con adeguata attenzione”, in quanto “gli oneri di queste operazioni” di fatto “ricadrebbero sulla fiscalità generale”. L’invito di Confindustria è quello di procedere a un monitoraggio per non rischiare di essere impreparati a “un destino che mi sembra, per certi Fondi e per certe Casse, ineludibile”.

GLI EFFETTI DELL’INVERNO DEMOGRAFICO

Albini ha quindi espresso la necessità di fissare delle regole per non doversi trovare impreparati e ha anche ricordato la situazione di “inverno demografico” in cui si trova il nostro Paese che è preoccupante, visto che i residenti “sono ininterrottamente in calo da nove anni” (dai 60,3 milioni del 2013 si è scesi nel 2023 sotto i 59 milioni) e in futuro vi sarà “una decrescita persino più accentuata”, che condurrà “a 58,1 milioni nel 2030, a 54,4 nel 2050, fino a 45,8 milioni nel 2080”. Il fenomeno, secondo viale dell’Astronomia, “ha, già nell’immediato, effetti sulla sostenibilità del sistema di welfare pubblico”, dato che “il progressivo aumento della speranza di vita e la diminuzione della popolazione attiva sul mercato del lavoro fanno lievitare l’indice di dipendenza degli anziani”.

