Riforma pensioni 2024/ Fratoianni: Governo ha truffato gli italiani

FRATOIANNI CONTRO IL GOVERNO SULLE PENSIONI

In un video postato su Instagram, come riporta globalist.it, Nicola Fratoianni ha detto: “Ma ve le ricordate le promesse di Salvini e Meloni in campagna elettorale? Dovevano togliere le accise sui carburanti e quelle stanno lì, dovevano alzare gli stipendi degli italiani e gli stipendi se li sta mangiando il costo della vita con l’inflazione che corre veloce. E poi sulle pensioni: ‘Stop Fornero!’ urlavano, ma alla fine i lavoratori italiani devono andare in pensione a 70 e passa anni”. Il Segretario nazionale di Sinistra italiana ha anche evidenziato che “non esiste più nemmeno la possibilità di andare in pensione prima in caso di lavori pesanti. Addirittura oggi si parla di un superbonus per tenere le persone al lavoro anche oltre i 70 anni. Per loro gli italiani devono lavorare, lavorare, lavorare. E con gli stipendi bassi che hanno vedranno anche un assegno troppo magro. C’è poco da dire, le cose a volte vanno chiamate con il loro nome: hanno truffato i cittadini, c’è poco da dire”.

Solinas: “mi sacrifico per il Cdx. Sui pm…”/ “Con Truzzu per Regionali Sardegna, Salvini non mi ha scaricato”

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CASTELLONE

Intervistata dalla Notizia, la vicepresidente M5S del Senato Mariolina Castellone, a proposito del disegno di legge sull’autonomia differenziata, spiega che “un Governo dell’austerità cieca, che ha già tagliato 60 miliardi di euro alle pensioni degli italiani, ha tagliato ogni misura di investimento, ha tagliato 3,5 miliardi dal Fondo per la perequazione infrastrutturale, ha definanziato dal Pnrr progetti per 7,6 miliardi dedicati al Sud, ha prelevato soldi dal Fondo sviluppo e coesione come fosse un bancomat, ha accettato passivamente in Europa un Patto di stabilità che significherà ancora tagli; ebbene, un Governo del genere non avrà mai la volontà e la possibilità di mettere in campo risorse adeguate a garantire servizi essenziali a tutti, soprattutto alle Regioni del Sud più fragili”.

Antonio Tajani smentisce Schlein: "Non inviamo armi a Israele"/ "Forniture interrotte già il 7 ottobre"

LE PAROLE DI TAJANI

Intanto Forza Italia si prepara a celebrare, il 26 gennaio a Roma, i 30 anni di vita e, come riporta roma.cronacalive.it, il Segretario Antonio Tajani ricorda che “vogliamo continuare a svolgere questo ruolo da protagonisti mantenendo gli impegni presi in campagna elettorali: riduzione della pressione fiscale, aumento delle pensioni minime – stiamo lavorando lentamente, avremmo dovuto arrivare a mille euro sin da subito ma purtroppo ci sono problemi economici”. “L’impegno è quello di arrivare a fine legislatura a mille euro così come Berlusconi portò a un milione le pensioni minime all’epoca”, assicura il vicepremier e ministro degli Esteri.

Sondaggi politici/ Intenzioni di voto: crescono Lega (8,7%) e Pd (19,7%), risale fiducia nel governo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA