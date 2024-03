Riforma pensioni 2024/ La Dichiarazione di responsabilità da inviare all’Inps per gli assegni sociali

LA SCADENZA DEL 30 GIUGNO PER LE PENSIONI SOCIALI

Come ricorda Pmi.it, i titolari di prestazioni assistenziali, tra cui la pensione sociale, devono presentare “una dichiarazione contenente i dati rilevanti ai fini del mantenimento della prestazione e della conservazione del diritto” entro il 30 giugno 2024 “per non perdere i benefici economici”. In particolare, occorre compilare il modello ACC. AS/PS che rappresenta la Dichiarazione di responsabilità e inviarlo all’Inps. “Utilizzando l’apposito servizio online è possibile presentare la dichiarazione e confermare la permanenza dei requisiti amministrativi richiesti agli invalidi civili e ai titolari di assegno o pensione sociale”. Il termine del 30 giugno rappresenta una proroga. Come detto, è importante per i beneficiari presentare la Dichiarazione onde evitare la perdita del beneficio, che specie per gli invalidi è molto importate e comprende anche l’indennità di accompagnamento.

RIFORMA PENSIONI 2024/ In arrivo sul tavolo del Governo una proposta sulla previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LO SCARSO APPEAL PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In un articolo pubblicato su demografica, sezione del sito di Adnkronos, viene spiegato che nonostante si vada incontro a un futuro con pensioni più basse, “sono diversi i motivi per cui raramente gli italiani scelgono la pensione complementare: lavoro povero; lavoro precario; lavoro occasionale o stagionale e in alcuni casi i rendimenti troppo bassi o le spese di gestione troppo alte. C’è, però, anche una ragione culturale che vede gli italiani generalmente diffidenti verso la materia finanziaria intesa in senso lato. Non solo: l’educazione finanziaria e assicurativa è ancora più gravemente insufficiente per i giovani e le donne, categorie che già subiscono una condizione occupazionale peggiore rispetto alla media degli italiani”.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Il divario di genere difficile da chiudere

I VANTAGGI TRASCURATI DEI FONDI

Nell’articolo viene anche ricordato, oltre al rendimento dei fondi superiori a quello del Tfr, che “per agevolare la pensione complementare, sono stati introdotte importanti agevolazioni fiscale. Infatti, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo annuo di 5.164,57 euro”. Inoltre, i prodotti previdenziali sono “esenti dal pagamento dell’imposta di bollo. E solo la parte di capitale o rendita che deriva dai contributi versati e dedotti ed eventualmente dal Tfr versato è assoggettata a tassazione che varia dal 15% al 9%, mentre la parte di capitale o rendita derivante da contributi non dedotti o dai rendimenti della gestione già tassati è completamente esente da imposte”.

I NUMERI DEL WELFARE/ Quei soldi tolti alla famiglia per finanziare le pensioni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA