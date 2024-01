RIFORMA PENSIONI 2024/ La stangata per i Millenalis (ultime notizie 23 gennaio)

LA PROTESTA DELLA UIL PENSIONATI SICILIA

Claudio Barone, Segretario generale della Uil Pensionati Sicilia, come riporta Ansa, ritiene “sbagliato considerare come aumenti l’adeguamento economico per i 21 mila pensionati regionali annunciato dal Fondo Pensioni. Le pensioni più basse recupereranno, un anno dopo, il taglio del potere d’acquisto provocato dall’alta inflazione. Ma per quelle più alte, invece, il recupero sarà in gran parte negato dalla attuale normativa”. Il sindacalista ricorda che “la Uil Pensionati ha già promosso contro le norme nazionali delle cause pilota che puntano alla dichiarazione di incostituzionalità di questi provvedimenti. Annunciamo la disponibilità a fare lo stesso per il trattamento dei pensionati regionali che potranno così promuovere un’azione legale, individuale, ma senza oneri perché sostenuto dal sindacato. È importante fare capire che i trattamenti pensionistici non possono essere il bancomat dei vari Governi che sempre hanno attinto dalle tasche dei più deboli”.

In un articolo pubblicato su Sanità 24, inserto del Sole 24 Ore, Claudio Testuzza spiega che “il Governo, per agevolare la pensione di vecchiaia dei Millennials, gli ha reso impossibile avvalersi di quella anticipata. Quindi, se per uscire a 67 anni basterà un reddito più basso di quello previsto attualmente, per uscire anticipatamente a 64 anni servirà invece una retribuzione più alta di quella attuale. È difficile capire la logica che ha portato il Governo a introdurre questi nuovi paletti per i Millennials, poiché si tratta di una generazione di lavoratori totalmente contributivi che, in quanto tali, percepirebbero una pensione senza turbare le casse previdenziali. Infatti, le 3 volte l’assegno sociale diventeranno la situazione di fatto per i Millennials”.

LA STANGATA PER I GIOVANI

Testuzza spiega, quindi, che “il motivo dell’introduzione dei paletti è puramente tecnico, in quanto il taglio del requisito della pensione di vecchiaia ha un costo che viene pareggiato dal risparmio ottenuto con l’inasprimento del requisito per l’anticipata. Inoltre, bisogna ricordare che per chi si trova nel sistema contributivo la pensione di vecchiaia senza paletti ha una finestra di uscita dal mondo del lavoro fissata a 71 anni (e 5 anni di contributi), come prevede il decreto ministeriale emanato a luglio dal Mef”. “Tenuto conto che questa generazione è caratterizzata da lavoro discontinuo e precario, sottopagato e a bassa contribuzione, l’età della pensione per i Millennials slitterà, mediamente, a 75 anni! Il Governo ha quindi riservato ai Millennials una vera stangata in tema pensioni”, conclude Testuzza.

